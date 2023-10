Condenado por homicídio ocorrido em Uruaçu, há mais de 40 anos, é preso em MG

Um idoso de 82 anos foi preso na quarta-feira, 4, na cidade de Itaobim (MG), por crime de homicídio ocorrido em 1977, em Uruaçu. A localização do foragido foi possível após compartilhamento de informações do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Uruaçu com a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais.

O então foragido da Justiça goiana havia sido condenado pelo Tribunal do Júri de Uruaçu, em dezembro de 2009, a 16 anos de reclusão pela morte de L.A.A.. No dia do fato, a mulher teria ouvido disparos de arma de fogo, e, quando foi à janela de casa para ver do que se tratava, foi atingida na cabeça por um projétil, o que ocasionou a sua morte.

O investigado, com 36 anos à época do fato, chegou a ser preso em flagrante como autor do disparos, mas, posteriormente, foi autorizado a responder em liberdade, passando à condição de foragido após a sua condenação.