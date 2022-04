Confira o funcionamento das repartições estaduais no feriado de Tiradentes

Da redação

O Governo de Goiás informa que nesta sexta-feira, 22, dia seguinte ao feriado de Tiradentes, não haverá expediente na maior parte das repartições públicas estaduais devido ao ponto facultativo. As exceções são as atividades essenciais de natureza de interesse público, indispensáveis à continuidade de serviços, como as unidades de saúde, de policiamento civil e militar, bombeiro militar, arrecadação e fiscalização.

As unidades do Vapt Vupt, localizadas na capital e no interior do Estado, não funcionarão na quinta-feira, 21, e na sexta-feira, 22. Nas agências que abrem aos sábados (Goiânia e Aparecida de Goiânia) também não haverá atendimento no sábado, dia 23.

As unidades do Detran-GO, do Ciretran e do Procon-GO permanecerão fechadas em Goiânia e no interior na quinta e na sexta-feira. Na segunda-feira, 25, o atendimento será realizado normalmente dentro do horário habitual de cada unidade.

A Saneago não terá atendimento presencial na quinta e na sexta. Para atender ao cliente mesmo durante o feriado, a empresa oferece suporte 24 horas por dia, por meio de canais não presenciais e gratuitos: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 e chat on-line pelo site saneago.com.br. Por meio destes canais, o cliente pode informar vazamentos, consultar faturas em aberto, entre diversos outros serviços