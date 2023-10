Confira o que abre e fecha neste feriado de 12 de outubro

Nesta quinta-feira (12), feriado de Nossa Senhora Aparecida, vários estabelecimentos irão alterar o horário de funcionamento. Confira a lista abaixo:

Vapt Vupt

Na quinta-feira (12), todas as unidades do Vapt Vupt estarão fechadas. Na sexta (13), com o decreto de ponto facultativo, o funcionamento será em horário especial, das 8h às 13h. No sábado (14), as unidades que possuem expediente, como são os casos de Goiânia e Aparecida de Goiânia, funcionarão em horário normal.

Detran

Não haverá expediente nas unidades do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran) em todo o estado durante o feriado. No entanto, diversos serviços podem ser realizados pelo site do Detran e pelo aplicativo Detran GO ON, disponível nas versões para Android e iOS. Por meio do aplicativo é possível, por exemplo, atualizar o endereço, solicitar a CNH definitiva e consultar pontuação na CNH.

Saneago

Equipes da Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido e com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central (0800 645 0115), WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site (www.saneago.com.br).

Bancos

As agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (12). Já na sexta-feira (13) as agências abrem normalmente.

Shoppings

Araguaia Shopping

Lojas e quiosques: de: 8h30 às 20h30

Alimentação: de 10h às 22h

Goiânia Shopping

Lojas e quiosques: de 10h às 22h

Alimentação: de 10h às 22h

Restaurantes: de 11h às 23h

Shopping Bougainville

Lojas e Quiosques: das 14h às 20h.

Praça de alimentação: das 12h às 22h.

Passeio das Águas Shopping

Lojas e Quiosques: 10h às 22h.

Praça de alimentação: 10h às 22h.

Restaurantes: 11h30 às 23h.

Aparecida Shopping

Lojas e Quiosques: das 10h às 20h.

Praça de alimentação: das 11h às 22h.

Buriti Shopping

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h.

Praça de alimentação: das 10h às 22h.

Shopping Cerrado

Lojas e Quiosques: das 10h às 22h.

Praça de alimentação: das 10h às 22h.

Shopping Flamboyant

Lojas e Quiosques: 10h às 22h.

Praça de alimentação: 10h às 22h.

Restaurantes: 10h às 22h