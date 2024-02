Confira o que abre e fecha no feriado prolongado de Carnaval

Em razão do feriado de Carnaval na próxima terça-feira (13) e do decreto de ponto facultativo, na segunda-feira (12) e na quarta-feira (14) até às 14h, haverá alterações no funcionamento das repartições públicas do Estado. O feriado prolongado não impacta as atividades essenciais, a exemplo das unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, de arrecadação e de fiscalização.

Confira como ficam os atendimentos:

Vapt Vupt

As agências Vapt Vupt em todo o estado terão funcionamento alterado no feriado prolongado. No sábado (10), as unidades instaladas em Goiânia – exceto Praça Cívica e Bougainville – e Aparecida de Goiânia terão expediente normal, das 8h às 13h. As demais unidades do estado não possuem expediente. Já na segunda e terça-feira de Carnaval, todas as agências estarão fechadas. Na quarta-feira (14), as unidades iniciarão o atendimento às 14h e fecharão em seus horários habituais.

AGR

Agência Goiana de Regulação (AGR) manterá o atendimento aos usuários dos serviços de saneamento básico, energia elétrica, transporte intermunicipal de passageiros, terminais rodoviários e outros bens desestatizados pelos seus canais eletrônicos (e-mail [email protected] e site: www.agr.go.gov.br/ouvidoria) durante o período de Carnaval. O atendimento será pleno a partir de 14h de quarta-feira, de forma presencial e pelos canais de whatsapp 62 98480 7353 ou pela central 0800 704 3200 (saneamento e transporte) e 0800 727 0167 (energia).

Ceasa

As Centrais de Abastecimento de Goiás funcionarão normalmente, sendo que o mercado (Galpões e Mercado do Produtor) segue o horário habitual, das 4h da manhã às 14h, em todos os dias do feriado prolongado, com exceção de domingo (11) em que a Ceasa não abre. Já as áreas administrativas retornam suas atividades apenas na quarta-feira de Cinzas (14), às 14h.

Detran

O Departamento Estadual de Trânsito de Goiás ficará fechado. O atendimento presencial ao público retorna na quarta-feira (14), às 14h em todas as unidades da autarquia. Mesmo sem atendimento presencial, os serviços do Detran-GO podem ser realizados pelo site do departamento de trânsito e aplicativo Detran GO ON. O aplicativo traz opções para que os usuários possam emitir o CRLV-e, atualizar o endereço, solicitar a CNH definitiva, consultar a pontuação, consultar veículos e outros. A ferramenta está disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play com versões para Android e IOS.

Procon

Seguindo o decreto do Governo Estadual, não haverá expediente na sede do Procon Goiás. Os atendimentos, presencial e do Disque-Denúncia – feito pelo número 151- retornam na quarta-feira (14) a partir das 14h. Os consumidores poderão registrar suas reclamações pela internet, por meio da plataforma Procon Web (proconweb.ssp.go.gov.br).

Saneago

Mesmo durante o feriado, equipes da Companhia Saneamento de Goiás S.A. (Saneago) vão manter os trabalhos operacionais para o pleno funcionamento dos sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente para informar vazamentos, consultar faturas, entre outros, será garantido, com suporte 24 horas. Os interessados devem procurar os seguintes canais: Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115 ou chat on-line pelo site www.saneago.com.br

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o carnaval, nos dias 12 e 13 de fevereiro. Já na Quarta-Feira de Cinzas (14), o início do expediente ao público começa às 12h.



Equatorial

A Equatorial informou que as lojas de atendimento presencial estarão fechadas na segunda-feira (12) e terça-feira (13), retornando às atividades na quarta-feira (14), com expediente das 13h às 17h.



Supermercados

A Associação Goiana de Supermercados (Agos) informou que os supermercados terão o funcionamento normal na segunda-feira (12) e quarta-feira (14). Já na terça-feira (13), algumas unidades abrirão até as 13h e outras funcionarão das 8h às 20h.

Região da 44

A Associação Empresarial da Região da 44 informou que as galerias e shoppings da Região da 44 estarão funcionando normalmente nos dias 9 e 10 de fevereiro, das 7h às 18h.