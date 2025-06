Congresso debate direito e economia em Goiânia

Estão abertas as inscrições para o 1º Congresso de Direito Econômico da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), que será realizado nos dias 12 e 13 de junho, no Palácio Maguito Vilela, sede do Parlamento goiano. Gratuito e aberto ao público, o evento terá como tema “Estado e Relações Econômicas: Direito, Crescimento Econômico, Novas Tecnologias e Democracia”.

Painéis temáticos

Com programação das 8h às 18h, o congresso contará com painéis que discutirão temas como controle de convencionalidade pelo Legislativo, atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), orçamento público e transparência. Também estão na pauta assuntos atuais como o uso de dados digitais em investigações criminais, inteligência artificial generativa no setor público e os desafios da Tributação 4.0 com o avanço dos criptoativos.

No segundo dia, os debates abordarão autorregulação setorial, atuação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) em processos ligados ao agronegócio e os efeitos econômicos de decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), além do papel das mulheres no Judiciário.

Presenças confirmadas

Entre os nomes já confirmados estão os ministros do STF Gilmar Mendes e Dias Toffoli; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB); o presidente da Alego, deputado Bruno Peixoto (UB); o procurador-geral da República, Paulo Gonet; o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-GO), Helder Valin; o deputado e procurador do Estado, Virmondes Cruvinel (UB); a procuradora-geral da Alego, Andreya Moura; o subprocurador-geral da Alego, Iure de Castro; e o conselheiro do TCE-GO, Saulo Marques.

A lista completa de palestrantes inclui desembargadores, juízes, delegados, professores de Direito, representantes da OAB e profissionais de diversas áreas jurídicas.

Como participar

As inscrições para o congresso são gratuitas e podem ser feitas pelo site https://cde.al.go.leg.br/. Os participantes receberão certificado de 20 horas.

Serviço:

Quando: 12 e 13 de junho

Onde: Palácio Maguito Vilela – sede da Alego

Inscrição: Gratuita, com emissão de certificado de 20h

Aberto ao público