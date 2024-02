Congresso Umadego acontece de hoje a terça-feira em Goiânia

A Umadego (União da Mocidade das Assembleias de Deus em Goiás) acontecerá de 10 a 13 de fevereiro no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia. Considerado o maior congresso de jovens cristãos evangélicos do Brasil, o evento contará com grandes nomes da música e palavra cristã como Isadora Pompeo, Gabriela Rocha, Thalles Roberto, Pr. Júnior Trovão, Hernandes Dias Lopes e Marco Feliciano.

Com o tema Cristo Vive, a organização estima que a 61ª edição reúna mais de 20 mil jovens nos quatro dias do evento de louvor e adoração. A camiseta exclusiva e pulseira de acesso ao congresso, custa R$ 100,00 e pode ser adquirida online pelo link: https://l1nq.com/camisetaumadego2024

Umadego

A Umadego (União da Mocidade das Assembleias de Deus em Goiás), é uma instituição que representa um movimento de jovens cristãos, dentro do contexto da Igreja Assembleia de Deus em Goiás e no Brasil. É um órgão ligado à Convenção Estadual das Assembleias de Deus do Estado de Goiás (Conemad-GO), que possui uma história e tradição no estabelecimento e no fortalecimento da fé cristã entre os jovens.

Congresso Umadego

A instituição organiza uma conferência anual com o mesmo nome, destinada aos jovens da Assembleia de Deus em Goiás e de outros estados. O evento tem uma história de mais de 60 anos nos feriados de carnaval e que provoca um impacto contínuo na juventude cristã, proporcionando um espaço onde eles podem se reunir, compartilhar experiências, desenvolver a fé, expressar seus dons e talentos, em um ambiente que promove crescimento espiritual, liderança e serviço comunitário.

Programação:

Sábado – 10/02

Abertura dos portões: 12h

Início do evento: 13h

Domingo – 11/02

Abertura dos portões 7h

Início do evento: 8h

Segunda-feira – 12/02

Abertura dos portões: 12h

Início do evento: 13h

Terça-feira – 13/02

Abertura dos portões: 7h

Início do evento: 8h

Todos os dias estão programados para acabar às 21h