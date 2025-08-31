search
Saúde

Conheça a importância de manter uma boa alimentação no Dia do Nutricionista

No dia 31 de agosto, celebramos o profissional que ajuda a transformar saúde com ciência e cuidado. Veja por que a nutrição tem ganhado tanto destaque e o que ela pode fazer pela sua qualidade de vida


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 31/08/2025 - 09:43

nutricionista alimentação
O papel do nutricionista vai muito além de prescrever dietas: ele orienta escolhas conscientes

Comemorado neste domingo, 31 de agosto, o Dia do Nutricionista é uma homenagem a uma profissão que tem conquistado cada vez mais espaço no dia a dia de quem busca saúde, equilíbrio e qualidade de vida por meio da boa alimentação.

Em uma época em que cresce a preocupação com o impacto da alimentação no corpo e na mente, nunca se falou tanto em reeducação alimentar, intolerâncias, dietas funcionais e doenças ligadas ao metabolismo.

O papel do nutricionista vai muito além de prescrever dietas: ele orienta escolhas conscientes, acompanha necessidades individuais e atua de forma preventiva contra doenças. Para quem ainda acredita que “comer bem” é apenas uma moda passageira, o momento é ideal para entender por que a nutrição é hoje uma das áreas mais valorizadas da saúde.

Alimentação e energia: sentindo a diferença no dia a dia
Uma alimentação equilibrada não é apenas uma questão estética, mas também um fator determinante para a energia e o bem-estar. O combustível que oferecemos ao nosso corpo impacta diretamente na forma como nos sentimos e reagimos às demandas diárias.

Como uma dieta balanceada melhora disposição, concentração e humor
Estudos mostram que dietas ricas em vegetais, frutas, proteínas magras e carboidratos de baixo índice glicêmico estão diretamente relacionadas a uma maior disposição e estabilidade de humor.

Por outro lado, alimentos ultraprocessados, ricos em açúcares e gorduras ruins, costumam aumentar a sensação de cansaço e prejudicar a concentração.

Exemplos práticos do cotidiano deixam isso claro: substituir o tradicional pão francês com manteiga por uma tapioca recheada com ovos mexidos pode garantir energia mais estável pela manhã; trocar refrigerantes por água ou sucos naturais ajuda a evitar picos de açúcar no sangue, prevenindo a fadiga.

Além disso, uma dieta balanceada favorece a qualidade do sono, já que nutrientes como magnésio e triptofano atuam na produção de melatonina e serotonina, hormônios essenciais para o descanso.

Nutrição como aliada da estética e autoestima
Sentir-se bem com a própria aparência tem um peso significativo na autoestima e no bem-estar psicológico. E a alimentação desempenha papel fundamental nesse processo.

Impactos da boa alimentação na pele, cabelo, unhas e composição corporal
Uma rotina alimentar rica em vitaminas, minerais e proteínas de qualidade reflete diretamente na saúde da pele, dos cabelos e das unhas.

O consumo adequado de água, frutas ricas em vitamina C, oleaginosas e peixes contribui para a produção de colágeno e para a regeneração celular, retardando os sinais do envelhecimento.

No que diz respeito à composição corporal, a nutrição correta auxilia na perda de gordura, na manutenção da massa magra e no combate à flacidez.

Isso significa que o acompanhamento nutricional não apenas melhora a saúde física, mas também ajuda a aumentar a confiança pessoal, promovendo resultados sustentáveis sem dietas restritivas extremas.

Reeducação alimentar: o segredo para manter bons hábitos
Adotar bons hábitos alimentares é mais fácil do que parece quando há acompanhamento adequado. O foco deve estar na consistência, e não em dietas da moda que prometem resultados rápidos, mas insustentáveis.

O papel do nutricionista na construção de uma rotina alimentar duradoura
O nutricionista tem o conhecimento necessário para identificar necessidades individuais e criar estratégias personalizadas. Ele avalia fatores como metabolismo, rotina de trabalho, preferências pessoais e histórico de saúde para montar um plano que faça sentido na prática.

Essa abordagem é fundamental porque a maior dificuldade relatada pelas pessoas é manter a disciplina a longo prazo.

Com acompanhamento, é possível aprender a equilibrar momentos de lazer, como uma refeição fora de casa, com escolhas nutritivas no dia a dia.

Um exemplo comum é o acompanhamento de profissionais que passam muito tempo fora de casa. Com a orientação do nutricionista, é possível planejar marmitas balanceadas ou opções práticas em restaurantes que não comprometam os objetivos de saúde.

Nutrição preventiva: cuidando do corpo antes da doença aparecer
Uma das maiores contribuições da nutrição é atuar de forma preventiva, evitando que pequenos desequilíbrios se tornem grandes problemas de saúde no futuro.

Doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão, obesidade e alterações hormonais, podem ser prevenidas ou controladas com ajustes na alimentação. Isso torna o nutricionista um aliado fundamental não apenas no tratamento, mas principalmente na prevenção.

Lipedema: como a alimentação pode ajudar no controle dessa condição
Entre as condições que vêm ganhando mais visibilidade está o lipedema, um distúrbio crônico caracterizado pelo acúmulo desproporcional de gordura, geralmente nas pernas e nos braços, que causa dor, inchaço e sensibilidade.

Embora não tenha cura, a alimentação equilibrada desempenha papel importante no controle da inflamação e na melhora da qualidade de vida dos pacientes.

Nutricionistas especializados orientam dietas anti-inflamatórias, ricas em alimentos naturais e pobres em ultraprocessados, além de suplementação específica quando necessária.

Esse cuidado ajuda a reduzir sintomas e melhora a resposta aos tratamentos multidisciplinares, mostrando como a nutrição vai muito além da estética e está diretamente ligada à saúde integral.

 

Avatar

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Integrantes do Ministério da Saúde visitam Araújo Jorge para anunciar aquisição de novo acelerador linear
Saúde

Integrantes do Ministério da Saúde visitam Araújo Jorge para anunciar aquisição de novo acelerador linear

28/08/2025
Prefeitura de Goiânia repassa R$ 8,4 milhões à Fundahc
Saúde

Prefeitura de Goiânia repassa R$ 8,4 milhões à Fundahc

28/08/2025
Síndrome Respiratória vacinação
Saúde

Vacina da Influenza volta a ser exclusiva para grupos prioritários

28/08/2025
Damares câncer
Saúde

Senadora Damares Alves anuncia que está com câncer

27/08/2025
UFG desenvolve teste rápido para detectar bactéria em alimentos
Saúde

UFG desenvolve teste rápido para detectar bactéria em alimentos

27/08/2025
TCM barra contratação de R$ 100 milhões da Secretaria de Trânsito por indício de sobrepreço
Cidades

TCM barra contratação de R$ 100 milhões da Secretaria de Trânsito por indício de sobrepreço

31/08/2025
Goiás e Japão avançam em cooperação para exploração e processamento de terras raras
Política

Goiás e Japão avançam em cooperação para exploração e processamento de terras raras

31/08/2025
STF Carlos Nathan Sampaio Brasília bolsonaro julgado golpe
Justiça

Julgamento de Bolsonaro: além do ex-presidente, veja quando e quem será julgado por suspeita de armar golpe

31/08/2025
Tribuna do Planalto Impresso edição
Edição Impressa

EDIÇÃO Nº 1.808 – GOIÂNIA, 31 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2025

31/08/2025
Pesquisa