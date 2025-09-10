COP-30 coloca Amazônia e sustentabilidade no centro do debate

Às vésperas da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP-30), que será realizada entre 10 e 21 de novembro em Belém, no Pará, líderes mundiais, cientistas e representantes da sociedade civil se reúnem para debater o futuro do planeta. O encontro terá como foco a redução de emissões, investimentos em energias renováveis, preservação de florestas e biodiversidade, além de justiça climática.

Protocolo de Quioto

Essa mobilização ambiental ganhou força em 1997, quando um tratado internacional estabeleceu compromissos mais rígidos para a redução de gases do efeito estufa, considerados causa do aumento anormal da temperatura média global. O Protocolo de Quioto, assinado na cidade japonesa, entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, com metas para países desenvolvidos. Ao menos 30 nações industrializadas se comprometeram a reduzir em cerca de 5% suas emissões até 2012, frente aos níveis de 1990.

Entre os avanços, o acordo criou o mercado de créditos de carbono, permitindo que países com emissões reduzidas vendessem créditos às nações mais poluentes. Também estabeleceu um sistema rigoroso de monitoramento e auxiliou os países na adaptação aos impactos climáticos, além de incentivar o desenvolvimento de tecnologias mais resilientes. Segundo o ambientalista Alexandre Prado, líder em Mudanças Climáticas do WWF-Brasil, o tratado impulsionou melhorias na legislação ambiental brasileira.

Acordo de Paris

Em 2015, o Acordo de Paris substituiu o Protocolo de Quioto, reunindo 194 países em um novo compromisso global. O objetivo central é manter o aumento da temperatura média mundial abaixo de 2°C em relação aos níveis pré-industriais, reforçando metas de descarbonização, sustentabilidade e economia verde.

Agora, a expectativa é que a COP-30 fortaleça essas metas e amplie discussões sobre financiamento climático para países em desenvolvimento. O evento dará destaque à Amazônia, maior floresta tropical do mundo, símbolo da biodiversidade e peça-chave na luta contra as mudanças climáticas.

