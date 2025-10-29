search
Poder

Coronel Cláudia Lira assume Prefeitura de Goiânia durante viagem de Mabel

Vice-prefeita reforça protagonismo feminino e compromisso com gestão técnica na capital


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 29/10/2025 - 14:05

Coronel Cláudia Lira assume interinamente a Prefeitura de Goiânia.

A vice-prefeita Coronel Cláudia Lira (Avante) assumiu interinamente o comando da Prefeitura de Goiânia neste domingo (26), durante a licença do prefeito Sandro Mabel (UB), que cumpre agenda oficial em Portugal, Espanha e Argentina até o dia 9 de novembro. Esta é a segunda vez que Cláudia Lira fica à frente do Executivo municipal, consolidando seu nome como uma das principais lideranças femininas da política goiana e reforçando o protagonismo do Avante na administração da capital.

A prefeita em exercício deve permanecer no cargo até o retorno de Mabel e, nesse período, pretende dar continuidade às principais ações da gestão, com foco em infraestrutura, segurança e assistência social, áreas nas quais tem se destacado desde o início do mandato. “Assumir novamente a Prefeitura é uma grande responsabilidade e também uma oportunidade de seguir contribuindo para o avanço de Goiânia. Nosso compromisso é com uma cidade mais segura, humana e bem administrada”, destacou Cláudia Lira.

A transmissão temporária de cargo ocorre após a Câmara Municipal autorizar a viagem internacional de Mabel, que participará do Congresso Mundial Smart City, em Barcelona, e cumprirá agendas institucionais em Lisboa antes de seguir para compromissos particulares na Argentina.

Durante a gestão interina, Cláudia Lira deve intensificar o acompanhamento de projetos estratégicos e reuniões com secretarias, reforçando seu papel de liderança técnica e de articulação dentro da Prefeitura. Reconhecida pela postura firme e equilibrada, tem se destacado por garantir estabilidade administrativa e promover o diálogo entre as pastas. Seu perfil disciplinado e experiência em gestão têm assegurado decisões pautadas na eficiência, transparência e no interesse público.

Perfil e trajetória

Natural do Rio Grande do Sul, Coronel Cláudia Lira construiu sua carreira na área da segurança pública, onde se destacou como uma das primeiras mulheres coronéis da Polícia Militar de Goiás. Reconhecida pela postura ética e disciplinada, ingressou na política com o propósito de aplicar sua experiência em gestão e comando à administração pública.

Em 2024, Cláudia Lira assumiu interinamente a Prefeitura de Goiânia pela primeira vez, demonstrando capacidade de liderança e firmeza na condução administrativa. No mesmo ano, ganhou projeção nacional ao representar a capital em uma missão oficial a Israel, onde visitou centros de tecnologia e segurança urbana. A viagem coincidiu com o início da guerra no Oriente Médio, e Cláudia enfrentou momentos de tensão e incerteza até conseguir retornar em segurança ao Brasil.

O episódio reforçou sua imagem de gestora preparada para lidar com crises e conectada a soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios das grandes cidades. Agora, de volta ao cargo de prefeita em exercício, Cláudia Lira reafirma seu compromisso com o desenvolvimento de Goiânia e com a valorização da boa política: técnica, transparente e próxima da população.

