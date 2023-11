Coronel da PM acusado de participar de grupo de extermínio é absolvido

De acordo com a sentença, a materialidade do caso foi reconhecida, mas os jurados não reconheceram a autoria do crime por parte do policial



Por Redação Tribuna do Planalto em 07/11/2023 - 15:02



Macário era suspeito de participar da morte de um homem em Acreúna