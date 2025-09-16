Corpo de Bombeiros faz alerta para risco de tempestades

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás reforçou, por meio de um alerta para a população diante da previsão do CIMEHGO, que aponta risco de chuvas intensas, rajadas de vento e descargas elétricas em mais de 60 municípios goianos, incluindo Goiânia e Aparecida de Goiânia. Para reduzir os riscos, o CBMGO orienta que é importante que a população evite áreas alagadas, não enfrente correntezas, procure abrigo em locais seguros durante as tempestades e mantenha distância de árvores, placas, outdoors e fiações elétricas.

Também é fundamental reforçar telhados e estruturas vulneráveis antes da chegada da chuva. O CBMGO atua de forma preventiva dentro da Operação Tempestades, com equipes preparadas para atender a comunidade em situações de emergência.

Em caso de necessidade, a população deve acionar imediatamente o telefone 193.

Previsão

Depois de mais de 131 dias de seca (134 dias nas regiões Norte e Oeste e 132 na Leste), as chuvas finalmente estão chegando a Goiás. Existe alerta de tempestades em diversas regiões do Estado. A previsão é do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas (Cimehgo) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). A previsão é de chuvas em todas as regiões do estado, em quantidades mais generosas e até em forma de tempestades. A previsão do Cimehgo é de que chova 8 milímetros nas regiões Sul, Central e Sudoeste, e 5 milímetros nas regiões Norte, Oeste e Leste.