Corpus Christi altera funcionamento de serviços em Goiânia

O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (19/6), e o ponto facultativo decretado para sexta-feira (20/6), alteram o funcionamento de diversos serviços em Goiânia. Conforme o decreto municipal nº 2.717/25, órgãos públicos estarão fechados, com exceção de atendimentos essenciais que funcionarão em plantão.

Saúde e atendimentos

Na saúde, funcionam normalmente as unidades de urgência e emergência, como os CAIS Campinas, Vila Nova, Finsocial, Amendoeiras, Bairro Goiá e Cândida de Morais, além das UPAs Noroeste, Itaipu, Jardim América, Novo Mundo e Chácara do Governador e o CIAMS Urias Magalhães. A vacinação será realizada das 8h às 17h nos seguintes locais: Centro Municipal de Vacinação, UPA Jardim América, CIAMS Urias Magalhães e CIAMS Novo Horizonte.

O Atende Fácil estará fechado nos dois dias, com retorno na segunda-feira (23). Agentes da Secretaria de Engenharia de Trânsito atuarão em regime de escala. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) funcionará normalmente e pode ser acionada pelo telefone 153.

Na área social, os serviços de acolhimento a pessoas em situação de rua e vítimas de violência doméstica seguem ativos 24 horas.

Limpeza e utilidade

A Comurg manterá serviços essenciais de limpeza urbana, como varrição, roçagem e poda preventiva. Equipes estarão de plantão 24 horas e podem ser acionadas pelo aplicativo Prefeitura 24h ou WhatsApp (62) 98555-8555.

A Saneago também manterá equipes trabalhando para garantir o funcionamento de sistemas de água e esgoto. O atendimento ao cliente funcionará 24 horas via Central 0800 645 0115, WhatsApp (62) 3269-9115, site www.saneago.com.br e aplicativo.

As agências da Equatorial Goiás estarão fechadas na quinta, reabrindo na sexta, das 8h às 17h. Os canais digitais seguirão ativos 24h: WhatsApp (Clara), site, app, SMS e call center 0800 062 0196.

O Detran-GO não abrirá na quinta e sexta-feira. Serviços online seguirão disponíveis e os prazos com vencimento no feriado serão prorrogados. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira (23).

Comércio e lazer

Os mercados municipais estarão fechados na quinta-feira (19), mas abrem normalmente na sexta e sábado.

Na região da Rua 44, shoppings e galerias funcionarão das 8h às 18h na quinta e no sábado, com a maioria fechando no domingo.

As agências bancárias estarão fechadas na quinta-feira (19), com compensações suspensas. O sistema PIX funcionará normalmente. As salas de autoatendimento abrem conforme decisão de cada instituição.

Os Correios também não funcionarão na quinta-feira, com reabertura na sexta.

O Zoológico de Goiânia funcionará normalmente das 8h30 às 17h, com venda de ingressos até as 16h. Já o Parque Mutirama permanecerá fechado.

Horários dos shoppings