Correios atendem mais de 2 milhões de beneficiários do INSS para análise de descontos

Até essa terça-feira (15), as agências dos Correios em todo Brasil já haviam realizado cerca de 2 milhões de atendimentos a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que buscavam informações sobre eventuais descontos não autorizados nos benefícios.

A etapa de adesão ao acordo de ressarcimento proposto pelo governo federal iniciou na última sexta-feira (11), ação necessária para que os beneficiários recebam a devolução dos valores diretamente em suas contas bancárias, sem precisar recorrer à justiça.

A opção do plano de ressarcimento está disponível aos beneficiários que fizeram a contestação dos descontos e não obtiveram resposta das entidades. A adesão é gratuita e dispensa o envio de documentos adicionais.

Com atendimento seguro e humanizado, os Correios seguem disponibilizando os serviços de:

Consulta se houve algum desconto no benefício;

Contestação de descontos não autorizados;

Confirmação se algum desconto foi autorizado;

Acompanhamento do resultado da contestação (após 15 dias úteis);

Análise de documentos enviados por associações;

Adesão ao acordo de ressarcimento;

Recebimento de protocolo de atendimento com orientações para continuar acompanhando pelo 135 ou pelo aplicativo Meu INSS.

Para o atendimento, é necessário apresentar apenas um documento oficial de identificação. Caso não possa comparecer, o segurado pode nomear um representante legal com procuração autenticada (válida apenas para consulta).

Trabalho conjunto

Em parceria com o INSS, os Correios iniciaram o atendimento de beneficiários nas agências no último dia 30 de maio. O serviço foi idealizado principalmente para aqueles que têm dificuldade com canais digitais.

Na primeira fase, aposentados e pensionistas puderam consultar, contestar e acompanhar a análise de descontos indevidos em seus benefícios. Já na segunda etapa, os beneficiários verificaram as respostas das entidades sobre os descontos realizados nos benefícios.

A iniciativa resultou em um aumento expressivo no número de beneficiários atendidos, especialmente em locais onde o INSS não possui unidades próprias.

Com capilaridade única, as mais de 5 mil agências próprias dos Correios assumiram o papel de conexão entre as pessoas e seus direitos, promovendo inclusão social e garantindo atendimento prioritário e confiável, em uma iniciativa que reforça a importância da estatal como braço do governo federal a serviço da sociedade.

Cuidado com os golpes

Nenhum servidor do INSS ou empregado dos Correios está autorizado a fazer visita na casa de beneficiário para oferecer este serviço. O atendimento é feito somente:

pelo aplicativo Meu INSS;

pelo site do INSS;

pela Central 135;

e, presencialmente, nas agências dos Correios.

Em caso de dúvida, os aposentados e pensionistas devem procurar os canais oficiais para informar-se antes de qualquer decisão.

