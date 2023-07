Correios homenageiam Santos Dumont em selo comemorativo de 150 anos

Os Correios celebram o aniversário de 150 anos de Alberto Santos Dumont, o Pai da Aviação, lançando uma Emissão Postal Comemorativa. Através dessa iniciativa filatélica, os brasileiros são lembrados da importância desse herói nacional, cujas inovações levaram o nome do Brasil a todos os cantos do mundo e continuam a inspirar o invencionismo. A homenagem é realizada simultaneamente em cinco cidades: Santos Dumont (MG), Petrópolis (RJ), Ribeirão Preto (SP), Guarujá (SP) e Porto Velho (RO).

Nascido em 20 de julho de 1873 na cidade de Palmira, hoje Santos Dumont, Alberto Santos Dumont foi um notável aeronauta, esportista, autodidata e inventor brasileiro. Ele conquistou renome internacional ao receber o Prêmio Deutsch em 1901, quando, em um voo histórico, contornou a Torre Eiffel com seu dirigível Nº 6, tornando-se uma figura amplamente conhecida no século XX.

O Museu Casa de Santos Dumont, sob a direção de Carlos Gomide, esclarece que, embora a autoria do primeiro voo num avião seja disputada entre outros pioneiros, Santos Dumont é reconhecido por ter realizado o primeiro voo mecânico com sucesso utilizando o 14-Bis. Esse feito pioneiro foi homologado pela FAI – Federação Aeronáutica Internacional, marcou o início da aviação como atividade esportiva e provou que o ser humano poderia voar com um aparelho mais pesado que o ar, impulsionando a humanidade a novos horizontes. A genialidade de Santos Dumont, sua vida familiar e suas inovações continuam a inspirar pessoas de todas as idades em todo o mundo, mantendo sua relevância na aviação atual.

O selo

A emissão postal é formada por três selos e mostra a vida de Santos Dumont que, em representação pouco usual, sorri entre seus projetos. O bloco postal inicia a trajetória do inventor trazendo tanto a casa onde nasceu (Fazenda Cabangu, em Santos Dumont/MG) como também aquela que projetou para si (A Encantada, Petrópolis/RJ). Sua criatividade é representada pelo colorido diverso e por duas de suas frases que, como o texto principal, são escritas simulando sua caligrafia. Ao mesmo tempo em que o menino antevê o voo de braços abertos e com sapatos desamarrados que remetem a Hermes, o adulto no 14-Bis recorda o sonho. A cidade de Dumont, onde cresceu, está no cafezal que abriga seres voadores. Há alusões ao relógio de pulso e aos aplausos que recebeu em vida. A arte de Cordeiro de Sá utilizou a técnica de ilustração digital.

Com tiragem de 15 mil blocos com 3 selos e valor unitário de 2º Porte da Carta (R$ 3,40) cada selo, o bloco estará disponível para venda na loja virtual e, em breve, nas principais agências dos Correios.