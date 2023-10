Crer reúne pacientes para celebrar Dia das Crianças nesta quarta-feira

O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo – Crer, unidade da Secretaria do Estado da Saúde de Goiás, preparou uma programação especial para as crianças em tratamento na instituição. As atividades irão acontecer nesta quarta-feira, 11, das 10h às 13h, na Quadra Poliesportiva da instituição. A programação faz parte das ações de humanização para o acolhimento e a melhoria na qualidade da assistência prestada aos pacientes

O diretor-geral da unidade, Válney Luiz da Rocha, ressalta a importância da humanização no cuidado: “Promover momentos como este para nossos pacientes reforçam nosso compromisso com a excelência e com a humanização da nossa assistência. Mais do que cuidar da saúde, o Crer também se compromete a incluir socialmente cada um dos nossos pacientes”.

Com a temática festa na floresta, a programação contará com atividades lúdicas que promovem o desenvolvimento motor e intelectual dos pacientes, serão realizadas pinturinhas artísticas, bichinhos de balão, contação de histórias, confecção de RGs em parceria com a Polícia Civil de Goiás e orientações de higiene bucal com a equipe de odontologia do Crer.