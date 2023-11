Criança de 5 anos é esquecida dentro de ônibus escolar

Uma criança de 5 anos foi esquecida dentro de um ônibus escolar, onde ficou presa por cerca de 2 horas, em Cidade Ocidental, no entorno do Distrito Federal. A denúncia foi feita pela mãe de uma outra criança que passava em frente à Escola Municipal Heraldo Tavares Carvalho e viu o menino dentro do veículo.

Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação emitiu uma nota informando que tomou todas as providências necessárias em relação ao incidente e que a empresa terceirizada responsável pelo transporte está tomando as medidas apropriadas para esclarecer o caso. Além disso, a criança foi acolhida pela gestão da escola e que permaneceu na unidade até o fim das aulas, retornando para casa no transporte escolar.

Segundo a pasta, o menor acabou adormecendo dentro do ônibus e a situação passou despercebida pelo monitor e motorista. O secretário de educação do município informou que registraria o incidente na Polícia Civil.