Crianças em situação de vulnerabilidade terão experiência gastronômica

Cerca de 900 crianças, com idade entre 4 e 10 anos, serão atendidas e recepcionadas com lanches e refeições, por meio da ação que vai envolver 29 estabelecimentos da capital goiana, de 3 a 7 de outubro. A ação solidária é uma realização da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) – Seccional Goiás e do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Município de Goiânia (Sindibares Goiânia), para comemorar o Dia das Crianças.

“Já promovemos a iniciativa em Goiás, sabemos que são garotos e garotas que não têm a chance de frequentar um restaurante. Podem ter parentes trabalhando no local, mas nunca estiveram lá para serem atendidos como clientes. Então, vamos repassar toda essa experiência, com um tour dentro dos estabelecimentos e de forma que sejam atendidos em horários exclusivos, com a atenção necessária”, reforça o presidente da Abrasel Goiás, Danillo Ramos, sobre a importância dessa experiência gastronômica e social para essas crianças.



O presidente do Sindibares Goiânia, Newton Pereira, explica que, no ano passado, foram mais de 500 crianças que participaram da mesma ação, em 13 estabelecimentos. “Esse número aumentou em 2022, porque os restaurantes adoraram receber as crianças. Elas ficam empolgadas pela experiência vivida e é bem emocionante para os donos e equipes dos bares e restaurantes. Queremos que seja um Dia das Crianças para ficar guardado sempre na memória”, ressalta.



Neste ano, a ação da Abrasel Goiás e Sindibares Goiânia terá a parceria da Prefeitura de Goiânia, por meio de sua Secretaria de Relações Institucionais. A administração municipal será responsável pela seleção e transporte das crianças, que integram programas sociais, até os bares e restaurantes.

“Receberemos crianças da Apae Goiânia para um almoço delicioso e um momento de descontração e brincadeiras. Essa ação é uma forma de incluir as crianças carentes da nossa cidade oferecendo alimentação e entretenimento de qualidade”, ressalta Valéria Pettersen, secretária de Relações Institucionais, uma das apoiadoras da ação.