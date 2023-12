Crianças participam de Festival de Ballet Infantil no fim de semana

Nos dias 2 e 3 de dezembro, a praça de alimentação do Shopping Cerrado será palco para mais um Festival de Ballet Infantil. As apresentações acontecerão a partir das 16 horas e contarão com a participação de cerca de 100 crianças entre dois anos e meio e 13 anos de idade.

A realização é da SD Ballet, companhia que está entre as maiores escolas de ballet do Brasil. Fundada por Simone Duarte, a escola utiliza um sistema de ensino próprio, onde a disciplina e a técnica do ballet clássico são ensinadas através de exercícios lúdicos e divertidos.

Esta é a quinta edição do evento, que já passou pelos estados de Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo e agora será encerrado em Goiás. Neste ano, além das bailarinas das unidades SD Ballet do Shopping Cerrado e do Colégio Simetria, também participarão do festival alunas de uma escola convidada.

“Este é um evento pensado para as crianças, que não visa a disputa e a competição, pelo contrário, todas que subirem no palco receberão medalhas e certificados de participação. Então é um momento para trazer leveza para o trabalho de um ano todo e também para as famílias terem a oportunidade de assistir não apenas as coreografias dos filhos, mas levar as crianças para assistirem outras apresentações também”, conta Hindira Karoline, diretora regional da SD Ballet em Goiás.

O Shopping Cerrado fica na Avenida Anhanguera nº 10.790, no Setor Aeroviário, em Goiânia.