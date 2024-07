Cuidado redobrado: BRs 153, 414 e 080 passam por obras

Na próxima semana, estão previstos remendo localizado, supressão vegetal, implantação de defensa metálica e sinalização



Por Redação Tribuna do Planalto em 05/07/2024 - 17:00



As rodovias que integram o Sistema Anápolis-Aliança do Tocantins (BRs 153, 414 e 080), sob administração da Ecovias do Araguaia, recebem serviços de melhoria ao longo da próxima semana. Algumas das intervenções exigem a interdição parcial e, em alguns casos, total da rodovia, o que exige atenção redobra dos motoristas (MAIS DETALHES ABAIXO). Entre as obras, estão previstos remendo no pavimento e revitalização, supressão vegetal, implantação de defensa metálica e sinalização, além de recuperação de dispositivos de sinalização e limpeza de drenagem. As intervenções integram o cronograma de trabalhos previstos para este ano ao longo de todo o trecho. Essas obras ocorrem de forma contínua e paralelamente às obras de duplicação da BR-153, iniciadas em setembro em Gurupi e Aliança do Tocantins e com previsão de conclusão para este ano. Ao todo, estão previstas obras em mais de 400km de rodovia. Serão cerca de 250km em obras de conservação de pavimento e mais de 175km em restauração. O objetivo é assegurar, sempre, a trafegabilidade com segurança para os usuários. Todo esse trabalho tem gerado frutos e benefícios aos motoristas. Em novembro de 2023, por exemplo, o trecho da BR-153 entre Talismã e Aliança do Tocantins, sob administração da Ecovias do Araguaia, foi eleito a melhor rodovia federal do Brasil, na Pesquisa CNT 2023. O trecho da BR-080, entre Vila Propício e Uruaçu, também sob concessão da unidade, foi classificado ainda como o 5º melhor do país entre as federais. Obras de duplicação: Na BR-153/TO, em Gurupi e Aliança do Tocantins, seguem as obras de duplicação da rodovia, com entrega prevista para este ano – 68% das obras já estão concluídas. E, nos dois municípios, a implantação de desvios exige a atenção redobrada dos motoristas que passam pelo trecho. O objetivo é garantir sempre a segurança dos motoristas e a celeridade dos trabalhos no local, naquela que é maior obra de duplicação em andamento no Brasil. Ao todo, serão mais de 622 km previstos no contrato de concessão e os primeiros trechos, previstos para Aliança e Gurupi, devem ser entregues ainda este ano. Os motoristas que percorrem o trecho devem redobrar a atenção à sinalização e limites de velocidade, mantendo sempre distância segura do veículo à sua frente e respeitando as orientações das equipes da concessionária. Durante a execução dos serviços, ocorrerá a circulação alternada, com o sistema ‘pare e siga’, deixando o tráfego intercalado entre as pistas sul e norte, além de interdição total em alguns trechos. Essas restrições são realizadas principalmente entre 6 e 18h. Diariamente, a concessionária também divulga a programação detalhada de obras em suas redes sociais.