Conforme resultados relacionados a 2023 e apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) nesta sexta-feira (11), dois cursos de medicina de universidades goianas alcançaram uma nota considerada “insatisfatória” no Conceito Preliminar de Curso (CPC), um dos principais indicadores de qualidade do ensino superior do país.

Conforme explicado pelo órgão público, o CPC é obtido a partir do desempenho dos alunos no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), da qualificação do corpo docente, da qualidade da infraestrutura e do valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos alunos. No caso dos cursos de medicina foram avaliados 309 pelo Ministério da Educação (MEC).

Dos 309, apenas seis cursos de medicina do Brasil alcançaram a nota máxima (5) no CPC. Em Goiás, nenhuma universidade recebeu nota 1, mas duas universidades receberam nota 2, que ainda é considerado “insatisfatório”, são elas a Universidade de Rio Verde (UniRV) – Campus de Goianésia – e a Faculdade Morgana Potrich (FAMP), de Mineiros. Do total de cursos de medicina avaliados em 2023, a maior parte ficou com conceito 3 ou 4.

Ainda de acordo com o INEP, a graduação que tiver avaliação insatisfatória no CPC receberá uma visita de avaliação externa in loco, realizada pelo instituto. Depois, será calculado o Conceito de Curso (CC) definitivo. Caso, também no CC, o desempenho seja ruim, a instituição precisará selar um termo de compromisso para que, em até 1 ano, consiga superar as principais fragilidades apontadas pelo Inep. Se, depois desse período, o resultado continuar insatisfatório, o curso poderá sofrer medidas cautelares ou penalidades, que inclui a extinção da graduação.

A reportagem entrou em contato com ambas as universidades para receber a justificativa pela baixa nota e as ações que devem ser tomadas a partir de agora, mas não conseguiu um retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Sobre os seis cursos de medicina do Brasil alcançaram a nota máxima, são eles a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo (FCMSCSP) – São Paulo (SP), Faculdade Israelita de Ciências da Saúde Albert Einstein (FICSAE) – São Paulo (SP), Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) – São Paulo (SP), Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp) – São José do Rio Preto (SP), Centro Universitário Governador Ozanam Coelho (Unifagoc) – Ubá (MG) e Centro Universitário São Camilo – São Paulo (SP).