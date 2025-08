Daniel Vilela inaugura escola no Jardim Curitiba

O vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, inaugurou nesta segunda-feira (4) o Colégio Estadual Professor Vitor José de Araújo, no Jardim Curitiba, em Goiânia, marcando o início do segundo semestre letivo da rede pública estadual. A unidade, antes composta por placas pré-moldadas, foi totalmente reconstruída com investimento de R$ 4,6 milhões do governo.

Durante a cerimônia, Vilela afirmou que a entrega faz parte do compromisso com a qualidade da educação pública em Goiás, que ocupa o primeiro lugar no Ideb. A nova estrutura inclui salas de aula, biblioteca, laboratórios, bloco administrativo, sanitários, vestiários, pátio coberto com cozinha, quadra coberta, adequações de acessibilidade e sistemas de combate a incêndio. A escola atende atualmente 533 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental à 1ª série do Ensino Médio.

A secretária de Educação, Fátima Gavioli, destacou que todas as escolas da rede estadual terão padrão único de excelência, com demolição e reconstrução das 108 unidades de placas pré-moldadas. Ela reforçou que o critério é técnico, e não baseado em número de alunos ou localização.

Impacto na comunidade

A diretora Iris Dantas, há 30 anos na unidade, celebrou a conquista e afirmou que a nova estrutura influenciará positivamente na disciplina dos estudantes. Ex-aluno da escola, o vigilante Lourival Francisco, hoje pai de aluno, elogiou a transformação do prédio e a qualidade das instalações, que incluem quadra coberta, antes inexistente.

A aluna Karita Gonçalves destacou os benefícios oferecidos pelo Estado, como uniforme completo, material escolar, caderno Revisa Goiás, Chromebooks, Bolsa Estudo e o projeto Go English. Segundo ela, essas ações contribuem para a redução da desigualdade, combate à evasão escolar e melhoria da aprendizagem.

Segundo semestre letivo

O segundo semestre letivo em Goiás começou para 464 mil estudantes da rede estadual, que compreende mil unidades escolares nos ensinos Fundamental, Médio, Educação Especial e EJA. Até o fim de 2025, serão 95 dias letivos, totalizando 201 dias no ano, conforme o Calendário Escolar.

