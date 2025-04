O vice-governador de Goiás e presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, se manifestou na tarde desta segunda-feira (28) em apoio à deputada federal Marussa Boldrin (MDB), que revelou ter sido vítima de agressões físicas, morais e psicológicas praticadas por seu ex-marido. Em nota divulgada nas redes sociais, Daniel expressou indignação diante da violência denunciada pela parlamentar e reforçou seu compromisso no combate à violência contra a mulher.

“A agressão contra a deputada federal Marussa Boldrin me deixa indignado. Manifesto minha irrestrita solidariedade à deputada e meu absoluto repúdio a qualquer ato de violência contra a mulher”, afirmou o vice-governador.

Daniel Vilela destacou que a violência doméstica é crime e deve ser tratada com rigor. “Violência doméstica é crime. É covardia. Toda denúncia deve ser acolhida com seriedade e respeito, e todo agressor deve ser responsabilizado com o rigor da lei”, pontuou.

O presidente do MDB goiano também defendeu que o poder público e a sociedade garantam suporte às mulheres vítimas de agressão. “Nossa luta é para que cada mulher se sinta segura para denunciar e ter sua proteção garantida”, completou.