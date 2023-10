Decisão determina que Equatorial regularize cabos em Aparecida

O Ministério Público de Goiás obteve liminar favorável em ação movida contra a Equatorial. A decisão determina que a empresa adote uma série de medidas para regularizar, mapear e monitorar cabeamentos em postes sob sua responsabilidade em Aparecida de Goiânia.

A ação, movida pelo promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva, visa a ação imediata de todas as medidas necessárias à eliminação dos riscos de acidentes que possam ser causados à população em decorrência da disposição irregular dos cabeamentos aéreos em vias urbanas. Pela decisão, a Equatorial deverá apresentar, em três meses, um relatório detalhado de levantamento da situação atual de todos os postes de energia elétrica da cidade.

Outra medida imposta é providenciar, no prazo de cinco dias, os reparos e as correções das irregularidades apontadas no Relatório da Defesa Civil nº 67/2022 e de todas outras que forem detectadas como: retirada de fios inutilizados, emaranhados, com pedaços soltos, com objetos presos à fiação dos postes, feixes de fios depositados nos postes, sob pena de multa diária.