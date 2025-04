Deputada Érika Hilton abre o 5º Encontro Nacional do Poder Judiciário, em Goiânia

A deputada federal Érika Hilton fará a palestra de abertura do 5º Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário (5º ENAM), que será realizado de terça (6) a sexta-feira (9) de maio , em Goiânia. A palestra será, às 17 horas , no Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), localizado no Setor Oeste.

O evento, que começa às 15 horas da terça-feira (6), é promovido em parceria pelo TJGO, Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) e Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO), com apoio da Seção Judiciária de Goiás – Justiça Federal (TRF-1), cujos presidentes participarão da solenidade de abertura.

Instituído pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Resolução n.º 316/20, o ENAM é realizado anualmente, preferencialmente na semana em que se celebra o Dia da Memória do Poder Judiciário, 10 de maio. O tema desta edição é “Memória, Cultura e Diversidade”.

Programação

A programação do 5º ENAM será realizada em diferentes locais de Goiânia, com atividades específicas a cada dia. Na abertura, além da palestra com a deputada, haverá uma apresentação cultural com o cantor Marcelo Barra. Na quarta-feira (7), no Auditório dos Goyazes do TRT18, será ministrada a palestra da historiadora e antropóloga Lilian Schwarcz, às 9 horas , com o tema “Imagens da branquidade: a presença da ausência”.

A programação também inclui painéis nos tribunais que sediam o evento, com temas sobre diversidade, memória, justiça social, parcerias culturais, museologia, valorização do eleitor indígena, além de visitas em centros de memórias, pinacotecas, sarau cultural, lançamento de revistas e livros, tour para conhecer a Art Déco na Praça Cívica, exposições virtuais sobre os 25 anos de uso da urna eletrônica e os 150 anos – 7 Tribunais.

O encerramento será na quinta-feira (9), no Auditório Goyazes do TRT18, com a participação do presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luis Roberto Barroso, e a entrega do Prêmio CNJ de Memória do Poder Judiciário, a partir das 10h45. Também haverá a leitura da Carta de Goiás e apresentação do Coral Labor em Canto.

