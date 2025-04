Um dia após tornar públicas as acusações de violência doméstica contra seu ex-marido, a deputada federal Marussa Boldrin (MDB-GO) publicou nesta terça-feira (29) um vídeo nas redes sociais para agradecer as manifestações de apoio recebidas. Visivelmente emocionada, a parlamentar destacou a força que ganhou ao ouvir relatos de outras mulheres e reafirmou seu compromisso com a luta por mais proteção e dignidade.

“Fazendo esse vídeo tanto quanto emocionada, mas também com muita força, para agradecer a todos vocês, mulheres, homens que se manifestaram, que me falaram tantas coisas bonitas, carinhosas para que a gente possa seguir em frente”, disse Marussa.

No vídeo, ela reforçou que o ato de seguir em frente, desta vez, significa fazê-lo com proteção e representatividade. “Quantas histórias lindas que eu ouvi de ontem para hoje, depoimentos, e que vão me dar mais força ainda para que eu possa seguir, e seguir agora é representando ainda mais essas mulheres. Somos todas Marussa. Onde há dor, não tem amor.”

A deputada afirmou que a decisão de se expor publicamente foi difícil, mas necessária. “Essa voz que eu trouxe, até com muita dificuldade de me querer expor tudo isso, eu vi o quanto foi importante e que eu não estou sozinha”, declarou.

Apesar do tom pessoal e emotivo, Marussa Boldrin reiterou que a rotina de trabalho continua. “O dia está começando por aqui, daqui a pouco tem agenda, agenda importante para o nosso Estado de Goiás, para o nosso Sudoeste Goiano — e eu quero que vocês venham comigo.”

Na segunda-feira (28), a parlamentar publicou uma carta aberta relatando episódios de violência física, moral e psicológica sofridos ao longo de nove anos de relacionamento com o advogado Sinomar Júnior, seu ex-marido. A denúncia teve ampla repercussão e gerou manifestações de apoio de diversas autoridades, incluindo o governador Ronaldo Caiado (União Brasil), a ministra Simone Tebet (MDB), e o vice-governador Daniel Vilela (MDB). O ex-marido de Marussa se posicionou por meio de sua assessoria jurídica, negando as acusações e afirmando que o caso está sendo tratado na Justiça sob segredo legal.