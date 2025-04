O deputado estadual Cairo Salim (PSD) usou a tribuna da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) nesta terça-feira (8) para celebrar o lançamento da pré-candidatura do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) à presidência da República nas eleições de 2026. O evento foi realizado na última sexta-feira (4), em Salvador (BA), e contou com a presença de autoridades políticas de diversas regiões do país.

Primeiro a discursar durante a sessão plenária, Salim destacou a coragem de Caiado ao entrar na corrida presidencial e lançar seu projeto político fora de seu reduto eleitoral. “Não é fácil, e é preciso ter coragem para, primeiro, entrar em um projeto tão difícil como a corrida presidencial e, segundo, lançar sua candidatura a quilômetros de sua terra natal”, afirmou.

Presente no evento na capital baiana, o parlamentar classificou a iniciativa como bem-sucedida e disse que a presença de lideranças de vários estados é prova da articulação de Caiado. “É uma mostra de que nosso governador tem capilaridade política e condições de alçar esse voo nacional”, avaliou.

Cairo Salim também aproveitou o discurso para enaltecer o trabalho de Caiado à frente do governo goiano. Segundo ele, Goiás tem avançado em áreas como segurança, saúde, infraestrutura e educação, o que, para o parlamentar, credencia o governador a postular um projeto nacional. “É um orgulho para Goiás, principalmente para nós que fazemos parte desse governo que tem mudado a vida dos goianos”, disse.

Ao final de sua fala, o deputado ainda fez uma menção aos cem primeiros dias de gestão do prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), aliado do governador Ronaldo Caiado, elogiando o início da nova administração municipal. “A população já sente a diferença. É importante termos um prefeito com credibilidade para levar mudanças necessárias, ainda que difíceis, para trazer mais qualidade de vida para os goianienses”, concluiu.