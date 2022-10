Saiba quem são os 41 deputados eleitos em Goiás

Neste domingo, 02, os goianos escolheram, 41 deputados estaduais no primeiro turno das Eleições Gerais de 2022. Ao todo, 16 candidatos foram reeleitos, o que representa uma renovação de 60,9% na Assembleia Legislativa de Goiás.

Os partidos que conquistaram mais cadeiras na casa legislativa, foram: o MDB, com sete, e o União Brasil, com seis. Depois vieram PRTB, com 4, e PT, Progressistas, PL, Republicanos com três vagas. O PSDB, Avante, e Agir tiveram duas cadeiras. Por fim, tiveram um representante cada os partidos PSC, PSD, PSB e Solidariedade.

Confira abaixo os candidatos eleitos em Goiás:

Bruno Peixoto (União Brasil): 2,14% – 73.692 votos

Lucas do Vale (MDB): 1,62% – 55.747 votos

Lucas Calil (MDB): 1,48% – 50.843 votos

Issy Quinan (MDB): 1,38% – 47.453 votos

Amilton Filho (MDB): 1,35% – 46.556 votos

Antônio Gomide (PT): 1,31% – 45.256 votos

Virmondes Cruvinel (União Brasil): 1,25% – 42.925 votos

Lincoln Tejota (União Brasil): 1,20% – 41.456 votos

Henrique César (PSC): 1,18% – 40.506 votos

Cairo Salim (PSD): 1,17% – 40.359 votos

Vivian Naves (Progressistas): 1,12% – 38.574 votos

Jamil Calife (Progressistas): 1,11% – 38.248 votos

Paulo Cezar Martins (PL): 1,09% – 37.638 votos

Renato de Castro (União Brasil): 1,04% – 35.842 votos

Amauri Ribeiro (União Brasil): 1,02% – 35.060 votos

Major Araújo (PL): 0,99% – 33.928 votos

Delegado Eduardo Prado (PL): 0,98% – 33.828 votos

Charles Bento (MDB): 0,97% – 33.280 votos

Wagner Neto (PRTB): 0,95% – 32.543 votos

Talles Barreto (União Brasil): 0,93% – 31.961 votos

Quirino (Republicanos): 0,92% – 31.559 votos

Veter Martins (Patriota): 0,90% – 30.836 votos

Wilde Cambão (PSD): 0,87% – 29.908 votos

Lineu Olimpio (MDB): 0,86% – 29.775 votos

Clécio Alves (Republicanos): 0,82% – 28.322 votos

Thiago Albernaz (MDB): 0,82% – 28.229 votos

Gustavo Sebba (PSDB): 0,81% – 27.973 votos

André do Premium (Avante): 0,76% – 26.063 votos

Coronel Adailton (PRTB): 0,74% – 25.610 votos

Anderson Teodoro (Avante): 0,74% – 25.552 votos

Bia de Lima (PT): 0,71% – 24.391 votos

Alessandro Moreira (Progressistas): 0,68% – 23.345 votos

Dr. José Machado (PSDB): 0,67% – 22.928 votos

Mauro Rubem (PT): 0,65% – 22.304 votos

Gugu Nader (Agir): 0,63% – 21.743 votos

Júlio Pina (PRTB): 0,62% – 21.243 votos

Zeli (PRTB): 0,61% – 20.967 votos

Rosângela Rezende (Agir): 0,58% – 19.965 votos

Karlos Cabral (PSB): 0,55% – 18.777 votos

Cristiano Galindo (Solidariedade): 0,52% – 17.788 votos

Cristóvão (Patriota): 0,51% – 17.484 votos