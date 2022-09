Detran abre Semana Nacional de Trânsito

Campanha pela segurança no trânsito reúne ações educativas que já foram iniciadas em alguns municípios, com o objetivo de atingir todas as regiões do Estado

Por Redação Tribuna do Planalto - 19/09/2022

Detran-GO promove ações da Semana Nacional de Trânsito desde o começo de setembro em vários municípios goianos. Foto: Detran-GO