Dia da Mulher inspira homenagens nos hotéis brasileiros

O cuidado em proporcionar experiências positivas é constante no setor hoteleiro. Uma mostra desse cuidado poderá ser percebida nesse mês de março, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, 08, já que muitos empreendimentos pelo país aproveitam para investir nos mais diferentes formatos de homenagens.

Em Caldas Novas, os cinco hotéis mais tradicionais da cidade já se preparam para oferecer bombons às hóspedes, sempre acompanhados por cartão com mensagem alusiva à data. Integram a lista de empreendimentos, o Praias do Lago Eco Resort, Ilhas do Lago Eco Resort, Privé Boulevard Suíte Hotel, Privé Thermas Hotel e Privé Riviera Park Hotel. No Nordeste, o 5 estrelas Dom Pedro Laguna Beach Resort & Golf irá presentear todas as hóspedes com uma ecobag temática.

Já na região sudeste, o Búzios Beach Resort, em Búzios (RJ), definiu um cardápio especial para todo mundo celebrar e reconhecer a importância das mulheres. As opções contemplam café da manhã especial, almoço variado, jantar exclusivo e uma proposta de ceia. O local conta com 335 apartamentos, distribuídos em charmosas vilas, cortadas pelas curvas das três piscinas do resort.