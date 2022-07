Dia dos avós: alimentos para fortalecer a saúde na terceira idade

Se engana quem pensa que, com a chegada da terceira idade, os avós não conseguem aproveitar a vida da melhor forma. Apesar de alguns quadros de saúde serem comuns e naturais devido ao passar dos anos, o processo de envelhecimento pode ser mais leve e saudável com o auxílio dos alimentos corretos.

Segundo Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, de modo geral, é muito importante manter uma alimentação balanceada, com o consumo de todos os grupos de alimentos, sem exageros ou exclusões, além de uma boa hidratação, consumindo água de forma fracionada ao longo do dia.

Estudos recentes, publicados no PubMed em 2019 e 2022, trazem a nutrição como um dos pilares para a longevidade saudável, mostrando que uma rotina alimentar baseada no consumo frequente de alimentos frescos, com abundância de vegetais e baixa ingestão de opções ultra processadas (que levam diversos componentes químicos, como conservantes), diminui o risco de desenvolvimento de doenças e aumenta a qualidade de vida dos idosos.

Os problemas ósseos são os mais recorrentes com o passar do tempo. “Leite e derivados, vegetais verde escuros, sardinha, gergelim e feijões, por exemplo, são alguns dos principais alimentos que devem fazer parte da dieta, pois fornecem cálcio, fósforo, magnésio e proteínas que atuam na manutenção de massa óssea”, explica a nutricionista. Também é essencial a exposição solar diária recomendada, para garantir bons níveis de vitamina D.

Já para manter e fortalecer os músculos, a especialista destaca o consumo de fontes de proteína, como carnes, queijo, feijões e ovos. “Além disso, é fundamental aliar-se à prática de atividades físicas para potencializar essa prevenção ou melhora”, conta. As carnes e ovos também são ótimos aliados na produção de colágeno – uma proteína que tem como função fortalecer, hidratar e promover elasticidade na pele.

A ingestão adequada de castanhas, amêndoas, abacate, azeite e peixes é excelente para regular os índices de colesterol, triglicerídeos e alterações na glicemia.

E, para a imunidade, a dica é o consumo de boas fontes de vitamina C, como laranja, limão, pêssego, morango, kiwi, acerola e maracujá.