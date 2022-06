Dia dos Namorados: pesquisa do Procon Goiás encontra variação de até 218%

Da redação

Flores, cestas de café da manhã, perfumes, chocolate. São muitas as opções de compra de presente para o Dia dos Namorados, que será comemorado no próximo domingo, 12 de junho. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o volume de vendas para a data deve atingir R$ 2,49 bilhões, o que representa um recuo de 2,6% em relação ao mesmo período de 2021.

A projeção de queda se deve principalmente à elevação das taxas de juros e de inflação nos últimos meses, bem como o da queda do rendimento médio da força de trabalho.

Se você é daqueles que fazem questão de presentear nesta data, fique atento à pesquisa de preços realizada pelo Procon Goiás em 30 (trinta) estabelecimentos de Goiânia. Ao todo, foram pesquisados 105 (cento e cinco) itens como flores, cestas de café da manhã, caixa de chocolates, perfumes importados, eletrodomésticos, aparelhos celulares e maquiagens. O levantamento foi realizado entre os dias 31 de maio e 3 de junho.

A maior variação de preços encontrada, 218%, foi no preço do vaso de lírios, encontrado nas floriculturas de R$ 22 a R$70. Pesquisar e comparar preços. Essa é a máxima para quem pretende economizar na compra do presente. O buquê de rosas tropicais teve oscilação de 92,31% (R$ 130 a R$ 250).

Entre os eletrodomésticos e eletroeletrônicos, foi constatada uma diferença de até 108,81% (R$ 159 a R$ 332) no preço do secador Gama Italy Titanium ION 2000 W.

De acordo com a pesquisa, os preços dos smartphones tiveram margem de 73,81% de oscilação. É o caso do aparelho da marca Motorola G60s 128 GB 4G (de R$ 1999 a R$ 3474,55).

Os produtos pesquisados pelo Procon Goiás são comparados considerando a mesma marca, tamanho e modelo. Em se tratando de flores, outros fatores devem ser observados como a conservação e arranjo, por exemplo.

A pesquisa também comparou o preço médio dos produtos de 2021 com o ano de 2022. Individualmente, os chocolates estão mais caros. A caixa de bombom de 250 gramas da Lacta teve aumento de 33% na comparação (R$15 em 2021 e R$ 20 em 2022).

Também houve casos de redução expressiva, como com o perfume Ferrari Black, de 125 ml, cujo preço médio caiu de R$ 359,45 para R$ 159,90 (-55%). Em relação às flores, o buquê de rosas nacional apresentou aumento médio individual de 23,92% na comparação com o mesmo levantamento do ano passado (R$153,32 para R$ 190).

Vale lembrar que produtos como barbeadores, secadores, celulares, entre outros, são produtos que têm seus modelos atualizados ano após ano. Desta forma, não há como comparar com os preços médios anteriores.