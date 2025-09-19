search
Saúde

Diabéticos poderão ter prioridade em exames que exigem jejum

Segundo PL aprovado em Comissão de Saúde da Câmara


19/09/2025

Diabéticos
Foto: Istock

Pessoas com diabetes poderão ter prioridade na realização de exames de saúde que exijam jejum, foi o que decidiu a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados na última quarta-feira, 17.

O objetivo do projeto é garantir a segurança das pessoas que possuem diabetes, uma vez que o jejum prolongado pode levar esses pacientes a quadros de hipoglicemia, com riscos graves como desmaios, convulsões e até coma.

A deputada federal Flávia Morais (PDT-GO) foi relatora do Projeto de Lei. Segundo a parlamentar, a medida é simples, mas tem grande impacto para a segurança e o bem-estar dos pacientes diabéticos, que ficam expostos a riscos de hipoglicemia durante períodos prolongados de jejum.

“Enquanto uma pessoa sem alterações endócrinas pode passar por jejum prolongado com efeitos físicos menores, um diabético corre risco de hipoglicemia intensa, situação que pode ser mais prejudicial do que a hiperglicemia”, destacou Flávia Morais.

O texto, da deputada Socorro Neri (PP-AC), acrescenta um artigo à lei que instituiu a Política Nacional de Prevenção do Diabetes e de Assistência Integral à Pessoa com Diabetes e tramita em caráter conclusivo.

O próximo passo será passar pela análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a medida precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

