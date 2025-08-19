Diagnóstico tardio do câncer de colo de útero eleva custos no SUS, aponta estudo

O diagnóstico tardio do câncer de colo de útero tem elevado os custos do Sistema Único de Saúde (SUS) e reduzido as chances de recuperação das pacientes, segundo reportagem da Agência Brasil publicada nesta terça-feira (19). O estudo mostra que os gastos do sistema de saúde podem ser até quatro vezes maiores quando a doença é identificada em estágio avançado.

De acordo com os dados levantados, cada paciente diagnosticada em fase inicial gera um custo médio de R$ 8,5 mil ao SUS. Já nos casos avançados, o valor pode ultrapassar R$ 32 mil, considerando internações, cirurgias e tratamentos de maior complexidade.

Especialistas ouvidos destacam que a prevenção e o rastreamento contínuo são fundamentais para reduzir tanto os impactos financeiros quanto a mortalidade. O exame Papanicolau e a vacinação contra o HPV são as principais formas de prevenção.

O câncer de colo de útero é o terceiro mais incidente entre mulheres no Brasil, atrás apenas do câncer de mama e do colorretal, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).