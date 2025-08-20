Dicas para variar o cardápio de refeições mesmo com a rotina corrida

Com a rotina acelerada do dia a dia, as pessoas têm buscado cada vez mais alternativas que facilitem o preparo de refeições. Isso porque, dado o contexto de constante pressão por produtividade e trabalho exaustivo, a praticidade na cozinha tem sido bastante valorizada como forma de driblar a falta de tempo.

Ainda que os dias sejam corridos, alimentar-se bem é fundamental para manter o corpo saudável e com energia. Neste sentido, frutas, legumes e proteínas variadas precisam compor a dieta, e é possível incluir os itens na rotina alimentar sem precisar ficar longas horas na cozinha. Pensando nisso, listamos algumas estratégias que podem contribuir para o preparo de refeições rápidas, saborosas e equilibradas.

Separe um dia para cozinhar

Utilizar um dia da semana para adiantar o preparo das refeições dos próximos dias é uma alternativa que pode ser bastante viável. Ela permite otimizar o tempo, planejar os alimentos a serem consumidos e evitar a ingestão de lanches com baixa qualidade nutricional por falta de programação.

Para colocar esta estratégia em prática, é interessante pensar nas refeições que faz ao longo da semana – como as de café da manhã, almoço e jantar – e cozinhar de acordo com elas. O próximo passo é dividir os pratos em marmitas, para que depois seja necessário somente esquentar no micro-ondas, sem produzir muita louça.

Congele as porções

Um grande aliado da vida moderna é o hábito de congelar porções. Esta dica permite que as refeições preparadas sejam armazenadas por longos períodos e, ainda assim, permaneçam integralmente conservadas e adequadas para o consumo. Além disso, possibilita reaproveitar os alimentos congelados em outras receitas, colaborando para agilizar o tempo na cozinha e reduzir o desperdício.

Aposte em receitas simples

Investir em receitas práticas, mas que ainda assim sejam ricas em vitaminas, é uma forma de otimizar o tempo e garantir uma dieta completa em valor nutricional. Confira algumas sugestões de pratos.

Salada de legumes

Esta é uma receita saudável e que pode ser feita com todos os legumes que estiverem guardados na geladeira. Abóbora, batata, cenoura, brócolis e couve-flor são alguns exemplos que podem entrar para a composição do prato, e, para deixá-lo ainda mais saboroso, uma dica é finalizar com cebola picada, orégano e outros temperinhos. Para acompanhar, frango grelhado pode ser uma opção rápida e nutritiva.

Pratos à base de batata

Além de deliciosas, as receitas com batata oferecem a vantagem de serem reaproveitadas em novas versões. Por exemplo, o purê de batatas feito para comer com alguma carne também pode ser utilizado como massa para um escondidinho ou para batatas recheadas. Além disso, são facilmente combináveis com proteínas, folhas e legumes, o que colabora para variar os pratos ao longo da semana.

Macarrão incrementado

O macarrão incrementado é uma das refeições mais práticas e completas que pode ser feita no dia a dia. A base da receita é a massa, o que já garante o carboidrato, mas pode ser acrescida com alimentos que contenham diversas outras vitaminas, como frango desfiado, cenoura ralada, milho, grão-de-bico, brócolis, couve-flor e/ou peito de peru.