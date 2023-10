Dieese: cesta básica tem redução de 10% em Goiânia

Dados do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apontaram que o preço da cesta básica registrou queda de 10,4% em Goiânia, entre os meses de janeiro a setembro deste ano.

A cesta básica ficou em R$ 630,95, representando uma queda de 1,65% no mês. No acumulado de 12 meses, a queda foi de 4,21%. Nesse período, o preço do café em pó caiu 16,54% e da carne bovina 14,64%, consequência da redução dos valores pagos pela China pelo produto brasileiro, o que tem pressionado o mercado interno.

O valor do feijão carioquinha caiu 14,68%. Por outro lado, o arroz agulhinha ficou mais caro 23,8%, e a manteiga teve alta de 3,61%.