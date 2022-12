Diplomação dos Eleitos acontece no dia 19 de dezembro

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) realizará, no dia 19 de dezembro, às 10 da manhã, a solenidade de diplomação dos candidatos eleitos nas Eleições Gerais de 2022. A cerimônia será realizada no Auditório Nobre do Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE), restrita a convidados e profissionais de imprensa previamente credenciados.

Em razão da capacidade limitada do auditório, serão diplomados na ocasião apenas os candidatos eleitos e os suplentes do cargo de senador.

Os três primeiros suplentes de deputados federais e estaduais poderão apresentar requerimento ao protocolo geral do TRE-GO solicitando o respectivo diploma a partir de 07 de janeiro de 2023, o qual será expedido desde que julgadas suas respectivas contas de campanha.

Os demais suplentes, após terem suas contas julgadas, poderão acessar seus diplomas pelo Sistema DiplomaNet, os quais serão disponibilizados por lote, na medida em que as contas forem julgadas.

Diplomação

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta quem são, efetivamente, os eleitos e os suplentes com a expedição e disponibilização do diploma devidamente assinado, habilitando-os a assumir e exercer os respectivos mandatos eletivos. A cerimônia compete aos órgãos colegiados da Justiça Eleitoral (TSE, TRE ou Junta Eleitoral).

Candidatos

Para saber quem são os candidatos eleitos e suplentes, consulte o Divulgacand.