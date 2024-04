Divulgadas listas de famílias habilitadas às casas a custo zero

O Governo de Goiás, por meio da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), publicou na última sexta-feira (12) listas de famílias habilitadas e inabilitadas para concorrerem a 819 casas a custo zero em 18 municípios. As listas estão publicadas no site www.goias.go.gov.br/agehab. O período de inscrições já foi encerrado e a próxima etapa será o sorteio das famílias contempladas.

As listas divulgadas são relativas aos seguintes municípios: Santa Tereza (30 unidades habitacionais), Estrela do Norte (30), Indiara (47), Mineiros (50), Senador Canedo (99), Santa Helena (50), Piracanjuba (49), Mimoso (28), Porteirão (24), Abadiânia (50), Acreúna (50), Taquaral (60), Montividiu (50), Perolândia (50), Rio Quente (49), Gouvelândia (43), Fazenda Nova (30) e Israelândia (30).

O presidente da Agehab, Alexandre Baldy, informa que as listas são preliminares e nelas estão relacionados os motivos da exclusão, que podem ser corrigidos. “A família considerada inelegível ainda tem um prazo para recorrer até o dia 16 de abril. Se for um problema de preenchimento errado, por exemplo, ela poderá enviar documentos que comprovem que atende sim aos requisitos”, destaca ele.

Um dos maiores motivos de exclusão verificados se refere ao período mínimo de moradia no município. Neste caso, basta enviar um dos documentos que comprovam que a residência na cidade pelo prazo previsto no edital para voltar a concorrer às casas a custo zero. “Nosso processo seletivo prima pela transparência em todas as etapas do processo. Esta é a determinação do Governo Caiado, que estamos seguindo à risca”, afirma.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, ressalta que o Governo de Goiás conta com o maior programa habitacional do Brasil voltado para pequenas cidades. “O sucesso do programa deve-se às parcerias com as prefeituras. Recentemente foi ampliado para 7 mil o número de casas a custo zero garantidas em Goiás. O programa é um grande caso de sucesso”, avalia Pedro Sales.