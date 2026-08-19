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Dois apostadores de Goiás acertam cinco números da Mega-Sena

Apostas feitas em Goiânia e Nerópolis acertaram cinco das seis dezenas sorteadas e garantiram R$ 50.460,11 cada


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2026 - 08:28

Dois apostadores de Goiás acertam cinco números da Mega-Sena
Dois apostadores de Goiás acertam cinco números da Mega-Sena

A Mega-Sena acumulou novamente após o sorteio realizado nesta quarta-feira (19), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso, e o prêmio principal está estimado em R$ 50 milhões para o próximo sorteio, marcado para quinta-feira (20).

Os números sorteados foram:

16 – 23 – 24 – 33 – 36 – 52

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, Goiás teve dois bilhetes premiados na faixa de cinco acertos. Uma aposta feita em Goiânia, por meio do Internet Banking Caixa, e outra registrada em Nerópolis, em canal eletrônico, acertaram cinco dezenas.

Cada uma das apostas recebeu R$ 50.460,11.

Ao todo, 38 apostas acertaram cinco números e ganharam o mesmo valor. Na faixa de quatro acertos, 3.041 apostas foram premiadas, com R$ 1.039,35 para cada uma.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena será realizado nesta quinta-feira (20). A estimativa da Caixa é de um prêmio de R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas.

O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 42.842.469,58.

Para jogar, é preciso escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 6. Também é possível utilizar recursos como a Surpresinha, que escolhe os números automaticamente, e a Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos.

Redação Tribuna do Planalto

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