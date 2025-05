Dono de ferro-velho é preso em Goiânia após megaoperação contra furto de cabos de energia

Furto de cabos se tornou um problema recorrente em diversas regiões de Goiânia. Nesta sexta-feira (9), uma operação conjunta da Equatorial Goiás com a Polícia Militar resultou na prisão de um empresário por receptação danificada, sem direito à fiança. O caso ocorreu no Setor Parque Industrial João Braz, onde diversos fios de energia foram encontrados durante fiscalização em três estabelecimentos da região. O valor total do prejuízo ainda será calculado, mas a ação representa mais um passo no combate ao comércio ilegal de materiais da rede elétrica.

Além disso, o furto de cabos afeta diretamente a população. Quando ocorrem, essas ações criminosas interrompem o fornecimento de energia e colocam em risco a segurança dos infratores e da comunidade. Isso porque os cabos e equipamentos furtados são essenciais para a manutenção do serviço. Acima de tudo, o crime pode ser fatal: o risco de choque elétrico é elevado e pode levar à morte. A legislação brasileira prevê pena de reclusão para quem pratica e comercializa esse tipo de material roubado.

Desde já, a Equatorial Goiás tem intensificado suas ações de segurança para coibir essas práticas. A empresa mantém patrulhas 24 horas por dia em subestações e unidades operacionais, com o uso de câmeras, sensores de presença e outros dispositivos tecnológicos. Essa vigilância, iniciada há quase dois anos, tem sido fundamental para reduzir perdas e coibir fraudes na distribuição de energia.

Os números revelam o impacto das operações. Apenas em 2025, já foram realizadas 117 ações, com 77 prisões. Em todo o ano passado, foram 290 operações e 158 pessoas presas. Desde que assumiu a concessão, a Equatorial Goiás acumula 475 operações de combate ao crime e 289 prisões. Então, a parceria com os órgãos de segurança pública tem se mostrado eficiente na repressão ao furto e à receptação de cabos e equipamentos da rede elétrica.

A distribuidora reforça ainda, a importância da participação da população. Qualquer cidadão pode denunciar atividades suspeitas de forma anônima por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 062 0196. A colaboração da comunidade é essencial para proteger o fornecimento de energia, preservar vidas e combater o crime com mais agilidade.