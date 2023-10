Droga avaliada em R$ 2 milhões é apreendida na BR-070, em Itapirapuã

Um carregamento de droga avaliado em cerca de R$ 2 milhões foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta quinta-feira, 19, na BR-070, Km 310, município de Itapirapuã.

Uma equipe de policiais que realizava fiscalização, ao abordar um coletivo interestadual que seguia do estado do Mato Grosso com destino ao Maranhão, encontrou 16,5 kg de pasta base de cocaína, na bagagem pessoal de uma passageira de 35 anos.

Segundo declarações da mulher, ela pegou a droga em Cuiabá (MT) para entregar em Goiânia, pelo transporte ela receberia cerca de R$ 10 mil.

Com essa apreensão, o crime organizado deixa de lucrar cerca de R$ 2 milhões.

A mulher e a droga foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil de Itapirapuã.