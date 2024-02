Duas pessoas morreram após o carro em que estavam capotar na GO-444, entre Messianópolis e Moiporá.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de São Luís de Montes Belos, que foi acionado pelo SAMU para ajudar na ocorrência, no veículo estavam quatro pessoas. Duas tiveram apenas ferimentos leves e recusaram transporte ao hospital. As outras duas, sendo dois homens de 17 e 30 anos, morrem presas às ferragens.