Duas pessoas morrem em acidente na ponte do Rio dos Bois

Duas pessoas morreram em um grave acidente que aconteceu na manhã desta segunda-feira (05), na ponte do Rio dos Bois. O Corpo de Bombeiros de Morrinhos foi acionado para prestar socorro às vítimas. O acidente aconteceu entre um veículo de grande porte e um carro, que acabou caindo no rio. Duas pessoas ficaram presas no veículo, sendo dois homens de 48 e 26 anos. Eles não resistiram e morreram no local.

Os bombeiros precisaram utilizar correntes e cordas, como também uma retroescavadeira, para que o veículo fosse retirado do rio.