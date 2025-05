“É uma administração que faz a coisa acontecer”, destaca Mabel durante prestação de contas na Câmara

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, compareceu na manhã desta quinta-feira (29/5) à Câmara Municipal para prestação de contas e apresentação do balanço do primeiro quadrimestre de 2025, conforme estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). O prefeito ressaltou que a sua administração fez um esforço enorme neste período para economizar e atingir o equilíbrio das contas no cenário de calamidade financeira encontrada pela atual gestão. “Acabou a festa com o dinheiro público. Hoje temos uma comissão que avalia todos os contratos e os gastos. Aqui, nós estamos gastando com o que realmente precisa”, disse o prefeito.

Segundo ele, o equilíbrio fiscal é fruto da combinação entre aumento na arrecadação — especialmente de contribuintes que estavam inadimplentes — e a redução de gastos considerados desnecessários. “Estamos ajustando as contas para garantir mais investimentos. Nossa meta é alcançar, já a partir do próximo ano, R$ 1 bilhão por ano para investir em obras, para transformar Goiânia. E é importante destacar que isso será feito sem aumentar impostos. Não vamos reajustar IPTU ou ISS. Vamos cobrar o que é devido e continuar economizando com eficiência”, explicou durante a prestação de contas.

Mabel destacou os avanços na gestão da saúde municipal, com a revisão de contratos que gerou economia superior a R$ 8 milhões com apenas uma organização social. O prefeito reforçou ainda que tem cobrado qualidade nos serviços prestados à população e frisou o compromisso da gestão com a transparência. “Hoje, os contratos estão sendo pagos de forma justa, de acordo com os serviços efetivamente prestados. Já há melhorias visíveis nos hospitais e seguimos cobrando para que as maternidades também avancem ainda mais. Antes, pagava-se três, quatro mil reais em um leito de UTI. Revisamos e estamos pagando pouco mais de R$ 1 mil”, afirmou. Nos primeiros meses, a gestão ampliou o atendimento infantil 24h em toda rede de urgência e emergência, abertura de dezenas de novos leitos de UTI, ampliação do atendimento em ortopedia, dentre outras melhorias.

Na área da educação, Sandro Mabel enfatizou a mudança de postura na gestão dos recursos públicos. Ao assumir a prefeitura, identificou galpões com produtos e livros escolares novos sem uso, que estavam parados. O material foi distribuído para as escolas da capital e também doado a outros municípios goianos. Agora, a prioridade é investir em tecnologia e valorização dos profissionais da educação. “Vamos aplicar cada centavo da educação com responsabilidade. Estamos preparando as escolas com computadores, lousas eletrônicas e inteligência artificial. Nosso objetivo é dar aos alunos da rede municipal o mesmo nível de estrutura das escolas particulares”, declarou.

O prefeito anunciou ainda que pretende implementar, até o fim do ano, um sistema de bonificação para professores, como forma de reconhecer o desempenho das unidades que apresentarem melhores resultados. “Quem fizer sua escola avançar vai receber. O professor precisa ser valorizado com ações concretas”, finalizou.

Entre os destaques citados pelo prefeito na prestação de contas estão os mutirões de limpeza, que atendem todas as regiões da capital, e o Brilha Goiânia, programa que está modernizando a iluminação pública com lâmpadas de LED, promovendo mais segurança e qualidade de vida para a população. “Temos muitos desafios pela frente, mas estamos avançando com programas que estão fazendo a diferença no dia a dia da população. O Brilha Goiânia é um programa espetacular. Ele aumenta a sensação de segurança e traz dignidade para os bairros. Agora, as trocas de lâmpadas acontecem em até cinco dias, e, se houver atraso, a empresa responsável é multada. A população merece esse cuidado, e a prefeitura está atenta para fiscalizar”, afirmou.

Incêndio atinge caminhão carregado com soja na BR-452, em Itumbiara, e mobiliza Corpo de Bombeiros