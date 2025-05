Incêndio atinge caminhão carregado com soja na BR-452, em Itumbiara, e mobiliza Corpo de Bombeiros

Na manhã desta quinta-feira (29), um incêndio em caminhão mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) na BR-452, em Itumbiara, no sul do estado. O veículo, de grande porte, estava carregado com soja e pegou fogo enquanto trafegava pela rodovia, na zona rural do município.

Três viaturas (ABT-44, ABS-19 e UR-185) e dez bombeiros militares foram deslocados para o local do incêndio em Itumbiara. Ao chegarem, os bombeiros encontraram o caminhão em chamas, com parte da carga de soja derramada e ainda em combustão sob o veículo — situação que representava alto risco de reignição.

Funcionários de uma usina próxima iniciaram o combate inicial ao fogo, mas a equipe do CBMGO assumiu a ocorrência e intensificou os trabalhos. Foi necessária a revirada manual da carga de soja para garantir a extinção completa das chamas, devido à alta inflamabilidade do material.

Por medida de segurança, a BR-452 foi interditada por cerca de 30 minutos, causando um congestionamento de aproximadamente 3 km em ambos os sentidos. O incêndio no caminhão foi controlado e o rescaldo concluído por volta das 9h20. O veículo foi deixado aos cuidados do motorista. Felizmente, ninguém ficou ferido.

