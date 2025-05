PRF encontra drogas escondidas dentro de máquina de lavar

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta quarta-feira (28), cerca de seis quilos de drogas que estavam escondidos dentro de uma máquina de lavar roupas, transportada no compartimento de bagagens de um ônibus interestadual. A abordagem foi realizada no km 362 da BR-080, em São Miguel do Araguaia (GO), durante uma operação de combate ao crime conduzida pelo Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da PRF em Goiás.

O ônibus, que fazia a rota Sinop (MT) – Imperatriz (MA), foi parado para fiscalização de rotina. Durante a inspeção, os policiais detectaram um forte odor característico de entorpecente vindo de uma máquina de lavar, do tipo lava e seca, despachada como encomenda. Diante da suspeita, o equipamento foi desmontado, revelando 10 tabletes de skunk e um tablete de pasta base de cocaína escondidos em seu interior.

Ao todo, foram apreendidos aproximadamente 5 quilos de skunk e 1 quilo de cocaína. As drogas foram encaminhadas à Polícia Civil, que ficará responsável pelos procedimentos legais.

Ipasgo Saúde lança mais um número 0800 para atender usuários