Mundo

Eclipse em setembro 2025 traz mudanças profundas: veja o horóscopo mensal para cada signo

Dois eclipses — um Solar em Virgem e um Lunar em Peixes — prometem abalar emoções, rotinas e abrir portas para novos começos. Confira as previsões do horóscopo de setembro 2025


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 21/08/2025 - 11:55

Eclipse de setembro 2025 traz mudanças para todos os signos

Ainda em agosto já sentimos o chamado do céu: setembro de 2025 será um mês marcante. Dois eclipses importantes movimentam o eixo Virgem–Peixes, acompanhados de retrogradações planetárias que reforçam a necessidade de equilíbrio entre razão e emoção, corpo e espírito.

Segundo o Astrolink, o Eclipse Lunar Total em Peixes (7/09) e o Eclipse Solar Parcial em Virgem (21/09) abrem portais de encerramento e recomeço, pedindo revisão de hábitos, cuidado com a saúde e aprofundamento espiritual. O horóscopo de setembro mostra que todos os signos sentirão esses efeitos de maneira intensa.

O poder dos eclipses de setembro 2025

🌕 7 de setembro – Eclipse Lunar Total em Peixes

  • O eclipse terá duração de cerca de 82 minutos, sendo visível em diversas regiões do planeta.
  • Emoções profundas vêm à tona: é hora de soltar padrões antigos, se reconectar com a intuição e valorizar o silêncio interior.
  • Práticas como meditação, journaling e respiração consciente podem ajudar a atravessar esse momento.

☀️ 21 de setembro – Eclipse Solar Parcial em Virgem

  • Com magnitude de 0,855, será visível em partes do Pacífico, Nova Zelândia e Antártica.
  • Esse eclipse ilumina o dia a dia: rotinas, saúde e trabalho pedem ajustes práticos.
  • É o momento ideal para criar hábitos sustentáveis e colocar ordem na vida.

Outros trânsitos que marcam setembro

  • Saturno retrógrado em Peixes (1/09): revisões emocionais e maior responsabilidade nos relacionamentos.
  • Mercúrio em Virgem (2/09): comunicação clara e foco em organização.
  • Urano retrógrado em Gêmeos (6/09): revisão de ideias e formas de se expressar.
  • Equinócio de Primavera e Sol em Libra (22/09): novos equilíbrios e busca por harmonia.

Setembro, autocuidado e saúde mental

Em sintonia com o Setembro Amarelo, os eclipses reforçam a importância de olhar para dentro. Não basta cuidar apenas do corpo — é preciso também proteger as emoções. Buscar apoio profissional, criar espaços de descanso e cultivar práticas espirituais serão atitudes-chave para atravessar o mês.

Horóscopo Setembro 2025: previsões para os signos

  • Áries – Relacionamentos pedem diálogo e equilíbrio. Evite desgastes emocionais.
  • Touro – Reorganize rotina e finanças. A disciplina em autocuidado será essencial.
  • Gêmeos – Ajustes na carreira e no propósito. Planeje melhor o tempo e proteja sua mente.
  • Câncer – Família e vida pessoal pedem equilíbrio. Respeite seus limites.
  • Leão – Cautela financeira. Reavalie parcerias e projetos de longo prazo.
  • Virgem – O Eclipse Solar em seu signo pede revisão de hábitos. Autocuidado em alta.
  • Libra – Organização de rotina e recursos será prioridade. Estrutura traz segurança.
  • Escorpião – Transformações nas relações. Valorize conexões que realmente somam.
  • Sagitário – Projetos coletivos e amizades em revisão. Novas metas ganham força.
  • Capricórnio – Conversas reveladoras indicam novos caminhos. Escute com atenção.
  • Aquário – Organização financeira ganha foco. Estratégia será fundamental.
  • Peixes – O Eclipse Lunar em seu signo pede encerramentos e maturidade emocional.

