Eclipse em setembro 2025 traz mudanças profundas: veja o horóscopo mensal para cada signo

Ainda em agosto já sentimos o chamado do céu: setembro de 2025 será um mês marcante. Dois eclipses importantes movimentam o eixo Virgem–Peixes, acompanhados de retrogradações planetárias que reforçam a necessidade de equilíbrio entre razão e emoção, corpo e espírito.
Segundo o Astrolink, o Eclipse Lunar Total em Peixes (7/09) e o Eclipse Solar Parcial em Virgem (21/09) abrem portais de encerramento e recomeço, pedindo revisão de hábitos, cuidado com a saúde e aprofundamento espiritual. O horóscopo de setembro mostra que todos os signos sentirão esses efeitos de maneira intensa.
O poder dos eclipses de setembro 2025
🌕 7 de setembro – Eclipse Lunar Total em Peixes
- O eclipse terá duração de cerca de 82 minutos, sendo visível em diversas regiões do planeta.
- Emoções profundas vêm à tona: é hora de soltar padrões antigos, se reconectar com a intuição e valorizar o silêncio interior.
- Práticas como meditação, journaling e respiração consciente podem ajudar a atravessar esse momento.
☀️ 21 de setembro – Eclipse Solar Parcial em Virgem
- Com magnitude de 0,855, será visível em partes do Pacífico, Nova Zelândia e Antártica.
- Esse eclipse ilumina o dia a dia: rotinas, saúde e trabalho pedem ajustes práticos.
- É o momento ideal para criar hábitos sustentáveis e colocar ordem na vida.
Outros trânsitos que marcam setembro
- Saturno retrógrado em Peixes (1/09): revisões emocionais e maior responsabilidade nos relacionamentos.
- Mercúrio em Virgem (2/09): comunicação clara e foco em organização.
- Urano retrógrado em Gêmeos (6/09): revisão de ideias e formas de se expressar.
- Equinócio de Primavera e Sol em Libra (22/09): novos equilíbrios e busca por harmonia.
Setembro, autocuidado e saúde mental
Em sintonia com o Setembro Amarelo, os eclipses reforçam a importância de olhar para dentro. Não basta cuidar apenas do corpo — é preciso também proteger as emoções. Buscar apoio profissional, criar espaços de descanso e cultivar práticas espirituais serão atitudes-chave para atravessar o mês.
Horóscopo Setembro 2025: previsões para os signos
- Áries – Relacionamentos pedem diálogo e equilíbrio. Evite desgastes emocionais.
- Touro – Reorganize rotina e finanças. A disciplina em autocuidado será essencial.
- Gêmeos – Ajustes na carreira e no propósito. Planeje melhor o tempo e proteja sua mente.
- Câncer – Família e vida pessoal pedem equilíbrio. Respeite seus limites.
- Leão – Cautela financeira. Reavalie parcerias e projetos de longo prazo.
- Virgem – O Eclipse Solar em seu signo pede revisão de hábitos. Autocuidado em alta.
- Libra – Organização de rotina e recursos será prioridade. Estrutura traz segurança.
- Escorpião – Transformações nas relações. Valorize conexões que realmente somam.
- Sagitário – Projetos coletivos e amizades em revisão. Novas metas ganham força.
- Capricórnio – Conversas reveladoras indicam novos caminhos. Escute com atenção.
- Aquário – Organização financeira ganha foco. Estratégia será fundamental.
- Peixes – O Eclipse Lunar em seu signo pede encerramentos e maturidade emocional.
