Eclipse em setembro 2025 traz mudanças profundas: veja o horóscopo mensal para cada signo

Ainda em agosto já sentimos o chamado do céu: setembro de 2025 será um mês marcante. Dois eclipses importantes movimentam o eixo Virgem–Peixes, acompanhados de retrogradações planetárias que reforçam a necessidade de equilíbrio entre razão e emoção, corpo e espírito.

Segundo o Astrolink, o Eclipse Lunar Total em Peixes (7/09) e o Eclipse Solar Parcial em Virgem (21/09) abrem portais de encerramento e recomeço, pedindo revisão de hábitos, cuidado com a saúde e aprofundamento espiritual. O horóscopo de setembro mostra que todos os signos sentirão esses efeitos de maneira intensa.

O poder dos eclipses de setembro 2025

🌕 7 de setembro – Eclipse Lunar Total em Peixes

O eclipse terá duração de cerca de 82 minutos, sendo visível em diversas regiões do planeta.

Emoções profundas vêm à tona: é hora de soltar padrões antigos, se reconectar com a intuição e valorizar o silêncio interior.

Práticas como meditação, journaling e respiração consciente podem ajudar a atravessar esse momento.

☀️ 21 de setembro – Eclipse Solar Parcial em Virgem

Com magnitude de 0,855, será visível em partes do Pacífico, Nova Zelândia e Antártica.

Esse eclipse ilumina o dia a dia: rotinas, saúde e trabalho pedem ajustes práticos.

É o momento ideal para criar hábitos sustentáveis e colocar ordem na vida.

Outros trânsitos que marcam setembro

Saturno retrógrado em Peixes (1/09): revisões emocionais e maior responsabilidade nos relacionamentos.

Mercúrio em Virgem (2/09): comunicação clara e foco em organização.

Urano retrógrado em Gêmeos (6/09): revisão de ideias e formas de se expressar.

Equinócio de Primavera e Sol em Libra (22/09): novos equilíbrios e busca por harmonia.

Setembro, autocuidado e saúde mental

Em sintonia com o Setembro Amarelo, os eclipses reforçam a importância de olhar para dentro. Não basta cuidar apenas do corpo — é preciso também proteger as emoções. Buscar apoio profissional, criar espaços de descanso e cultivar práticas espirituais serão atitudes-chave para atravessar o mês.

Horóscopo Setembro 2025: previsões para os signos

Áries – Relacionamentos pedem diálogo e equilíbrio. Evite desgastes emocionais.

Touro – Reorganize rotina e finanças. A disciplina em autocuidado será essencial.

Gêmeos – Ajustes na carreira e no propósito. Planeje melhor o tempo e proteja sua mente.

Câncer – Família e vida pessoal pedem equilíbrio. Respeite seus limites.

Leão – Cautela financeira. Reavalie parcerias e projetos de longo prazo.

Virgem – O Eclipse Solar em seu signo pede revisão de hábitos. Autocuidado em alta.

Libra – Organização de rotina e recursos será prioridade. Estrutura traz segurança.

Escorpião – Transformações nas relações. Valorize conexões que realmente somam.

Sagitário – Projetos coletivos e amizades em revisão. Novas metas ganham força.

Capricórnio – Conversas reveladoras indicam novos caminhos. Escute com atenção.

Aquário – Organização financeira ganha foco. Estratégia será fundamental.

Peixes – O Eclipse Lunar em seu signo pede encerramentos e maturidade emocional.

