Eclipse solar poderá ser visto neste sábado em Goiás

Os goianos terão a chance de ver, neste sábado (14), o eclipse solar anular. O fenômeno acontece quando a lua se posiciona a frente do sol deixando apenas um “anel de fogo” visível. O eclipse poderá ser visto das 15h30 até o pôr do sol em todo o País e, em Goiás, a lua conseguirá cobrir cerca de 69% do sol.

Durante o eclipse, o Instituto Gunstar vai disponibilizar vários telescópios, binóculos, máquinas fotográficas e óculos solares para as pessoas que quiserem acompanhar o eclipse. O ponto de observação será no Shopping Cidade Jardim, que fica na Avenida Nero Macedo, próximo ao Hipódromo da Lagoinha.