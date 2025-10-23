search
Economia de Goiás cresce 5,1% e lidera ranking nacional em agosto

Prévia do PIB mostra que o Estado superou a média nacional e alcançou o melhor desempenho para o mês desde o início da série do Banco Central


Economia Goiás

Goiás liderou o crescimento da economia no país em agosto de 2025, ao registrar avanço de 5,1% na comparação com o mesmo mês de 2024. No mesmo período, a média nacional registrou apenas 0,1%, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR). Prévia do Produto Interno Bruto (PIB) também mostra que o Estado atingiu o maior nível de atividade para um mês de agosto da série histórica.

Conforme apuração do Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Econômica (IMB), a economia goiana também apresentou desempenho positivo nas variações acumuladas no ano e em 12 meses, com crescimento de 4,9% e 4,7%, respectivamente. Nesses indicadores, Goiás também superou a média nacional de 2,6%, para o crescimento acumulado no ano e de 3,2% em 12 meses.

“Goiás tem apresentando um crescimento constante. A força e a diversificação da economia goiana são comprovadas pelos números, que mostram um desempenho acima da média nacional”, destacou o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Sobre o IBCR

O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), medido pelo Banco Central, é divulgado mensalmente. De acordo com a instituição financeira, ele permite o acompanhamento mais frequente da evolução da atividade econômica, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB), divulgado trimestralmente, fornece um retrato mais amplo da economia. O IBCR é baseado em dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), Pesquisa Anual de Serviços (PAS), Produção Agrícola Municipal (PAM), entre outras fontes oficiais.

