Economia goiana cresce 7,9% em março de 2025

A economia goiana apresentou dois excelentes resultados em março deste ano. O Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR) medido pelo Banco Central, analisado pelo Instituto Mauro Borges de Pesquisa e Política Aplicada (IMB), cresceu 7,9% em março deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2024, superando a média nacional de 3,5% no período.

Goiás também alcançou o maior nível de produção para um primeiro trimestre do ano em toda a série histórica, segundo dados do IBCR. No acumulado do ano, a atividade econômica em Goiás registrou alta de 6,4%, também acima da média nacional, que ficou em 3,7%. Já no acumulado de 12 meses, o estado apresentou crescimento na economia de 4,2%. Em relação ao mês anterior, com ajuste sazonal, na comparação entre março e fevereiro de 2025, a variação foi positiva em 1,5%, enquanto a média brasileira foi de 0,8%.

O secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, ressalta que os números da economia goiana refletem as políticas públicas e investimentos desenvolvidos pelo Governo de Goiás com foco na atração de empresas, especialmente nos setores de tecnologia e inovação.

“O resultado é um ambiente favorável aos negócios, geração de empregos e mais desenvolvimento. Com um acumulado de 6,4% no ano, Goiás segue crescendo acima da média nacional, mostrando que nosso estado é hoje referência em economia, gestão e crescimento sustentável”, destaca.

