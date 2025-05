Presidente da Comissão Mista diz que não existe calamidade financeira em Goiânia

O vereador Cabo Senna (PRD), presidente da Comissão Mista da Câmara Municipal de Goiânia, afirmou que, em sua análise política e jurídica, não há estado de calamidade financeira no município, como tem sido alegado pela atual gestão. Em entrevista concedida nesta quinta-feira (29) à TV Câmara, ele repetiu declaração feita na primeira prestação de contas realizada pela atual gestão, referente ao último período de Rogério Cruz (Solidariedade).

Nesta manhã, Sandro Mabel (UB) presta contas dos gastos do primeiro quadrimestre de 2025 e a expectativa é que haja questionamentos contundentes sobre a real saúde financeira do Município, em contexto de recusa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) em apoiar a renovação do decreto de calamidade.

“Hoje é um dia importante porque o prefeito tem a oportunidade de prestar contas à Câmara, que representa o povo. Vamos acompanhar como ele aplicou os recursos, qual foi o valor arrecadado e como foi gasto”, afirmou Cabo Senna.

O parlamentar destacou que, mesmo com o discurso da atual gestão sobre dificuldades financeiras, os números disponíveis apontam para um cenário diferente do que tem sido apresentado oficialmente. Segundo ele, a arrecadação municipal cresceu significativamente em relação ao ano anterior.

“Na gestão passada, tínhamos R$ 8 bilhões e alguma coisa. Este ano, a arrecadação chega a R$ 10,6 bilhões. Isso mostra um crescimento. Com os dados em mãos, repito o que disse na tribuna: não existe calamidade financeira em Goiânia”, declarou.

Cabo Senna afirmou ainda que seu posicionamento é respaldado por documentos e também por avaliações técnicas de órgãos de controle. “Essa é a minha visão política e jurídica, mas também é uma leitura do Tribunal de Contas dos Municípios. Não se pode sustentar um estado de calamidade quando os dados mostram o contrário”, completou.

A Comissão Mista da Câmara é responsável por acompanhar a execução orçamentária do município e avaliar os dados apresentados trimestralmente pelo Executivo. A sessão desta manhã marca a primeira prestação de contas do prefeito Sandro Mabel, que assumiu o cargo no início de 2025.